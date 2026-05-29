La tasa de paro de Chile subió al 9,1% durante el trimestre comprendido entre febrero y abril

La tasa de desempleo de Chile se situó en el 9,1% durante el trimestre que abarca de febrero a abril de 2026, lo que supuso un incremento de dos décimas respecto del finalizado en marzo y un alza interanual de tres décimas, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país.

El ascenso anual fue fruto de un avance de la fuerza de trabajo (1%) superior al presentado por las personas ocupadas (0,7%). Por su parte, los desocupados repuntaron un 4,1% empujados por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (11,6%).

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Las tasas de participación y ocupación cerraron en el 62,3% y el 56,7%, respectivamente, sin variación en ninguno de los casos. Por género, la tasa de paro en las mujeres se ubicó en el 10,5%, mientras que la masculina fue del 8%.

Después, el número total de horas efectivas trabajadas se redujo un 0,2% en la comparativa a doce meses, en línea con el retroceso del 0,9% en el promedio de la jornada laboral, que se quedó en las 36,2 horas.