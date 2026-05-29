La Bolsa de São Paulo baja un 7,2 % en mayo por impactos de la crisis en Oriente Medio

Río de Janeiro, 29 may (EFE).- La Bolsa de São Paulo acumuló una caída de 7,2 % en mayo, impactada principalmente por la crisis en Oriente Medio, mientras que este viernes bajó un 0,73 % tras la decisión de EE.UU. de clasificar como terroristas a las bandas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC).

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 173.787 puntos, su cuarta caída consecutiva.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,21 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,041 reales para la compra y 5,042 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el mes, la moneda brasileña retrocedió un 1,81 % en comparación con el billete estadounidense.

La plaza paulista vivió en mayo una de las correcciones más fuertes del año, con lo que rompió la tendencia alcista que traía y que llevó a los operadores a pasar de la euforia a la cautela.

Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio, que han mantenido oscilando los precios internacionales del petróleo, el repunte de la inflación en Brasil y la expectativa de que la tasa básica de interés vuelva a subir presionaron el retroceso en mayo.

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En el ámbito local, el mercado reaccionó este viernes a la medida del Gobierno de Donald Trump sobre las organizaciones criminales brasileñas luego de que analistas advirtieran sobre los riesgos que podría tener el sistema financiero brasileño con la decisión.

El tema con Washington pesó más en el mercado que la divulgación del producto interno bruto (PIB) del país, que en el primer trimestre creció un 1,1 %, más de lo esperado por los expertos.

A eso se sumó la nueva caída de los precios internacionales del crudo, que volvieron a impactar los papeles de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista.

Los títulos ordinarios de la estatal brasileña retrocedieron 0,21 %, mientras que las preferenciales se depreciaron un 0,73 %, estos últimos entre los más vendidos de la jornada.

Entre los valores del Ibovespa, las mayores ganancias fueron para las acciones preferenciales de la compañía de biocombustibles Raízen (8,82 %) y para las ordinarias de la empresa de tecnología TOTVS (4,85 %).

En el lado opuesto se ubicaron los papeles ordinarios del grupo de turismo CVC (-9,38 %) y los de la gigante cárnica Minerva (-7,05 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 46.465 millones de reales (unos 9.293 millones de dólares o 7.902 millones de euros), en más de 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE