Toronto anuncia un concierto con Bryan Adams para iniciar la cuenta atrás del Mundial 2026

Toronto (Canadá), 29 may (EFE).- Toronto acogerá el 10 de junio el primer concierto de la serie "Countdown Concert" del Mundial de Fútbol 2026, con actuaciones de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean, informaron este viernes los organizadores.

El evento se celebrará en los terrenos del FIFA Fan Festival de Toronto y formará parte de una celebración simultánea en Canadá, México y Estados Unidos en la víspera del inicio del torneo.

Según la organización local, el concierto tendrá una duración de 90 minutos y conectará a Toronto con actuaciones en Ciudad de México y Los Ángeles.

El concierto será retransmitido en directo por los canales digitales y de televisión de la FIFA, incluido TikTok, socio exclusivo para la emisión social en directo.

Toronto será una de las 16 sedes del Mundial y albergará seis partidos. El primero, el 12 de junio, será el debut de Canadá en el torneo ante Bosnia y Herzegovina, el primer partido de un Mundial masculino de la FIFA disputado en suelo canadiense.

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La serie de conciertos forma parte de la expansión del programa musical y de entretenimiento de la FIFA para el Mundial 2026, que será el primero con 48 selecciones y organizado de forma conjunta por tres países. EFE