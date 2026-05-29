Irán condena las sanciones de EEUU contra el órgano de Teherán para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes han condenado este viernes las sanciones emitidas hace dos días por Estados Unidos contra la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el órgano creado recientemente por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en este paso, en medio del conflicto en curso.

"PGSA, aunque condena esta medida, considera que ser sancionada por un país cuyo líder se enorgullece de la piratería es una señal de su buen desempeño", ha señalado el organismo en sus redes sociales, donde ha asegurado a las autoridades estadounidenses que no lograrán "el dominio" de Ormuz, al igual que "por la vía militar ni por la diplomática", imponiendo sanciones.

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Así, ha recalcado que sigue trabajando "sin descanso" para facilitar el tránsito por el estrecho "a pesar de las acciones provocadoras de Estados Unidos en las aguas del golfo Pérsico y el mar de Omán".

Estas declaraciones llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera este miércoles a la PGSA en su lista de sanciones, enmarcando la medida en "materia de lucha contra el terrorismo".

"Ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica", reza el único párrafo del texto, publicado menos de un mes después de que las autoridades iraníes crearan el citado organismo.

Este estratégico paso marítimo constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional y uno de los mayores focos de conflicto entre Teherán y Washington, aun tras el alto el fuego que puso en pausa las hostilidades iniciadas por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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