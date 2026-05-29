Jefe militar de EE.UU. se reúne con alto mando del Ejército cubano en Guantánamo

Washington, 29 may (EFE).- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

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"La estación vaval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota.

Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que Habana introduzca reformas económicas y políticas.

Las relaciones entre Washington y La Habana se tensionaron aún más, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo. EFE