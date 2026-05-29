Gobierno de Milei busca liberar a dos argentinos del convoy a Gaza detenidos en Libia

Buenos Aires, 29 may (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, informó este viernes que lleva a cabo gestiones diplomáticas para intentar liberar a dos ciudadanos argentinos que fueron detenidos en el este de Libia mientras viajaban por tierra en un convoy humanitario rumbo a la Franja de Gaza.

La Cancillería argentina identificó a los ciudadanos detenidos como María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera y explicó que ambos partieron a comienzos de este mes desde Mauritania rumbo a la Franja de Gaza como parte de "una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario".

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Cancillería precisó que tomó conocimiento de su detención el pasado 24 de mayo y que "a través de la Embajada Argentina en Túnez -concurrente en Libia- se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información y efectuar gestiones tendientes a conocer el estado de situación de los connacionales para su pronta liberación".

La detención ocurrió en las cercanías de Sirte, ciudad situada en la línea divisoria entre el oeste y el este de Libia.

Las autoridades del este de Libia informaron este martes de la detención de diez activistas del convoy, originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez, tras entrar en su territorio "sin completar los procedimientos legales".

Además, aseguró que los participantes en la misión humanitaria "reciben la atención médica y humanitaria necesaria" y que su caso está siendo tratado "dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria" hasta que "se completen los procedimientos legales" relacionados con su situación.

PUBLICIDAD

El Gobierno argentino subrayó que "información aportada por fuentes fidedignas" ha indicado que los detenidos se encuentran en la ciudad de Bengasi, al tiempo que destacó que el cónsul italiano pudo visitar este viernes a los ciudadanos italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los argentinos.

No obstante, el diplomático italiano pidió mejoras en las condiciones de detención, solicitud que fue aceptada por las fuerzas de seguridad involucradas, según la información oficial.

La Cancillería argentina indicó que aún no existe información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso, situación agravada por un cese de actividades de la administración local debido a festividades religiosas.

El convoy humanitario, integrado por más de 200 activistas de distintas nacionalidades, anunció el jueves su decisión de regresar a sus países de origen después de que las autoridades del este de Libia impidieran continuar el trayecto hacia Egipto, país que tampoco autorizó el ingreso terrestre de activistas extranjeros, salvo los de nacionalidad libia.

PUBLICIDAD

En su comunicado, la Cancillería argentina advirtió que Libia atraviesa una “preocupante situación de fragilidad en materia de seguridad” y recordó que el país permanece dividido entre distintas facciones armadas y sin un Gobierno unificado.

Asimismo, sostuvo que continúa trabajando junto con embajadas de países aliados y organismos internacionales presentes en el terreno, entre ellos la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para asistir a los detenidos argentinos.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial añadió que el Estado argentino brinda asistencia consular “inclusive frente a acciones imprudentes y temerarias como las que llevan adelante algunas personas y organizaciones”. EFE