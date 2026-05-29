Enrique Riquelme: "Pensaba que Florentino se sacaría un conejo de la chistera, pero su proyecto soy yo"

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, expresó este viernes que "pensaba que Florentino Pérez iba a sacar ese gran Florentino del pasado y se sacaría un conejo de la chistera, pero no", porque criticó que su proyecto es "ir contra" el alicantino.

"La presentación de la candidatura de Florentino me sorprendió. Yo creo que Florentino tiene un gran legado, hay que reconocérselo, sin duda. Ha sido también un buen empresario. Pero esto es como el que mete 10 temporadas seguidas, más de 40 goles y empiezan a bajar sus goles, pues es momento de que se retire", afirmó el alicantino en una entrevista a Europa Press.

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Riquelme reveló que "esperaba bastante más" de la "puesta en escena de su candidatura después de más de 20 años sin elecciones". "Nosotros vimos que íbamos a presentar la parte social a las 12 de la mañana y él a las 19, pensamos en ponerla a la misma hora para que no se copiara. Pero dijo, '¿de qué se va a copiar?' ¿Ha tenido 23 años para darle propuestas a los socios y las va a dar justo las últimas 6 horas? No es creíble", criticó.

"Simplemente tenía que copiar y pegar si lo que quería era hacer algo por el socio, pero me sorprendió que yo pensaba de verdad que iba a sacarse ese gran Florentino Pérez que conocíamos del pasado y se hubiese sacado un conejo de la chistera, pero no, su proyecto soy yo. Su proyecto es ir en contra mí", dijo.

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Entonces, abordó las palabras de Pérez sobre su empresa y la solvencia que el hasta ahora presidente madridista cuestionó. "Hay ciertas líneas que me prometí al principio de campaña que no iba a pasar. Me lo está poniendo realmente difícil. Somos compañías cotizadas, es público. Hablaba de la deuda y siguió insistiendo cuando nos han escrito de Bloomberg pidiendo disculpas, que recibieron por parte del círculo, con nombre y apellidos, de Florentino Pérez, información falsa", desveló.

Pérez afirmó que Riquelme quería "servirse del Real Madrid" porque lo "necesita" para su empresa, algo que el alicantino niega rotundamente. "Emitimos, hace tres-cuatro semanas, en Nueva York, el principal centro financiero del mundo, fuimos por 2.000 millones y en tres horas nos dieron 8.000 millones de dólares", arrancó.

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"Es decir, récord, donde los principales bancos del mundo, incluidos los españoles, nos han financiado 3.500 millones de dólares para adquirir Iberdrola en México. Una compañía que tiene 4.000 millones de dólares. Pérez está jugando al juego del bulo, de la mentira, donde yo ya no quiero hablar más de ese tema, porque al final me va a encontrar. Yo no quiero pasar ciertas líneas", repitió.

Para Riquelme, "el límite" es "la descalificación personal, por supuesto familiar y profesional", así como "mentiras y bulos". "No quiero pasar ese límite, aunque me beneficie a mí en el corto plazo, en estas elecciones, porque va a perjudicar enormemente al Real Madrid. Y tampoco quiero perjudicar al legado de Florentino Pérez. Que su gente la aconseje mejor. Espero que él reflexione, recapacite, y vuelva, o al menos entre en una línea de proponer cosas, y que no su campaña sea yo", advirtió, antes de pedir a Pérez que no hable de él, porque "cada vez se está pareciendo más a un partido político".

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El alicantino también sacó pecho de Cox Energy y su trayectoria empresarial. "Yo a mi edad tengo la compañía que tengo, sea mayor o menor, es una compañía que fundé, tengo más del 60% de la participación, es pública, y hace unos números hoy muy cercanos a lo que él era hace muy poco. Es verdad que su compañía ha crecido en los últimos años desde que él se apartó de la primera línea ejecutiva y dejó a un gran profesional al frente. El señor Pérez a mi edad era concejal del Ayuntamiento de Madrid, fracasó políticamente y luego se hizo empresario", agregó.

"Yo tengo claro que dejaré de ser primera línea ejecutiva en mi grupo, para poder dedicarle al Real Madrid todo mi tiempo. Yo no necesito para nada al Real Madrid, porque yo, en cualquier momento, puedo estar o no estar en mi compañía. Él ha tenido que estar siempre en su compañía, porque muchas veces el valor de sus acciones, era inferior a la deuda que tenía", agregó.

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Finalmente, explicó por qué habla de "privatización" si Florentino Pérez es presidente. "Se habla de que es por el socio, para proteger al socio y que esto vuelva a ser de sus socios. Oiga, ¿cómo que vuelva a ser? Es que ya es de sus socios. Está mintiendo, es privatizar el club a grupos privados. Da igual que sea un 5, un 1 o un 90%. La importancia es el cambio de estatutos del club, primero tiene que hacer esas elecciones. Lo siguiente que viene es un referéndum, que ha intentado privatizar sin el referéndum. Y menos mal que gente de su junta directiva le ha parado los pies, porque hubiese sido un delito", relató.

"Ya que tenemos todo esto que es poca transparencia y nula gobernanza y democracia, estas elecciones pueden ser las últimas porque luego es el referéndum. Y el club dejará de ser de sus socios. Sé que no es a veces fácil de explicar. Sé que es complejo. Y ellos quieren que sea complejo", concluyó.

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