El nuevo Oura Ring 5 llega con un diseño un 40% más compacto, batería de una semana y funciones para salud preventiva

Oura ha presentado la quinta generación de su anillo inteligente Oura Ring 5, que llega con un nuevo diseño que disminuye su tamaño en un 40 por ciento manteniendo su autonomía para una semana, además de integrar nuevos sensores más precisos y funciones como la presión arterial y la respiración nocturna para impulsar la salud preventiva, adelantándose a posibles problemas con Health Radar.

La compañía ha dado a conocer la última versión de su 'wearable' para salud en forma de anillo que, en este caso, ofrece su tecnología más avanzada de detección y análisis, integrada en un formato "más cómodo y compacto que nunca", al tratarse del anillo inteligente "más pequeño del mundo".

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Concretamente, el nuevo Oura Ring 5 está fabricado con titanio ligero e hipolergénico y es un 40 por ciento más pequeño que su predecesor, lo que lo hace "más cómodo de llevar" en el día a día. Para poder reducir su tamaño, la tecnológica ha rediseñado su arquitectura mecánica, eléctrica, óptica, de batería y de sensores, logrando la silueta "más refinada" de sus dispositivos, así como una curvatura más suave, como ha asegurado en un comunicado.

De esta forma, Oura ha señalado que pretende ofrecer un dispositivo que sea "más atractivo" para un público más amplio de usuarios, especialmente "para aquellos que buscan un diseño discreto", al tener que llevar el anillo puesto todos los días.

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En este diseño reducido, la tecnológica ha utilizado sensores de perfil bajo y diseñados con precisión para garantizar un mejor contacto con la piel. Además, también ha integrado LED más potentes para conseguir "lecturas más claras" y doce vías de señal más potentes que ofrecen mayor precisión en más tipos de dedos y tonos de piel, según ha asegurado Oura.

Asimismo, los usuarios podrán adquirir el Oura Ring 5 en distintas tallas, concretamente de la 6 a la 13 con distintos acabados, incluyendo el tono en oro, oro rosa, negro y negro mate, o acero y acero mate. A todo ello se le suma que cuenta con un recubrimiento que mejora la resistencia a los arañazos y, además, es resistente al polvo y al agua hasta 100 metros de profundidad con la certificación IP68.

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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD EN TIEMPO REAL

Otra de las novedades del Ring 5 es que también ofrece una nueva experiencia de seguimiento de actividad en tiempo real, que permite a los usuarios monitorizar métricas clave en el momento desde su 'smartphone'.

Es decir, como ha explicado la compañía, al iniciar un entrenamiento en la 'app' de Oura, los usuarios podrán visualizar en tiempo real métricas como su ritmo y distancia si están montando en bicicleta u otros datos precisos para entrenamientos de fuerza, por ejemplo.

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También permite conectar monitores de frecuencia cardiaca de terceros, entre otros dispositivos compatibles, para ver datos como el ritmo cardiaco en tiempo real, así como configurar 'widgets' en la pantalla de bloqueo del 'smartphone'.

La tecnológica también ha actualizado la función de detección automática de actividad, que ahora es capaz de detectar que se está iniciando un entrenamiento u otro tipo de actividad física con más precisión, identificando incluso actividades de baja intensidad como puede ser pilates.

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SALUD PROACTIVA: PRESIÓN ARTERIAL Y RESPIRACIÓN NOCTURNA

En lo relativo al cuidado de la salud, Oura ha lanzado junto a Ring 5 su nuevo sistema Health Radar, que se basa en la tecnología Symptom Radar y que representa "una expansión hacia la salud proactiva".

La compañía ha matizado que, mientras Symptom Radar era capaz de ayudar a los usuarios a reconocer cuándo algo de su salud no va bien, el nuevo Health Radar va más allá y monitoriza continuamente señales biométricas clave en segundo plano para detectar patrones y alertar sobre ellos "antes de que se conviertan en problema".

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Este nuevo sistema se ha diseñado en colaboración con más de 40 médicos y doctores internos, e integra funciones para medir la señal de presión arterial y la respiración nocturna. Con la presión arterial, Ring 5 detecta continuamente los cambios y patrones en materia de salud cardiovascular, alertando cuando hay un aumento de la presión y ayudando a tomar medidas preventivas o comprender porqué ocurren. Además, conecta las mediciones con los datos de tendencias del usuario para informar sobre cambios de estilo de vida, incluso con mediciones nocturnas más precisas.

Por su parte, la función de medición de respiración nocturna ayuda a comprender cómo los patrones de sueño y respiración afectan a la salud general con una visión de 30 días, transformando los datos nocturnos en una perspectiva a largo plazo, con explicaciones claras y orientación para ayudar.

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Así, Health Radar reunirá de forma proactiva patrones, como cambios en las señales de presión arterial que pueden indicar estrés o alteraciones respiratorias más frecuentes durante el sueño, para que sea más fácil detectar posibles riesgos que, de otra forma, los usuarios tendrían que buscar por su cuenta.

A ello se le suman los registros de salud de Oura, pensados para aquellos usuarios que gestionan enfermedades crónicas o buscan una orientación más proactiva. Esto se debe a que permite integrar los datos clínicos y datos biométricos diarios en los registros de salud para ofrecer "una visión más completa de su estado".

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Se ha de tener en cuenta que, como ha subrayado la compañía, Oura también protege los datos de los usuarios con una nueva función de eliminación de datos basada en el tiempo, que permite borrar la información personal de salud almacenada en la aplicación dentro de un período específico, conservando su cuenta y el resto de su historial.

Por otra parte, Oura también ha anunciado que amplía su oferta de salud metabólica concretamente para la autogestión de medicamentos GLP-1, es decir, los relacionados con la diabetes y la obesidad, facilitando un seguimiento de los fármacos para controlar las dosis, los efectos secundarios, el peso y los datos biométricos, basándose en datos del sueño, la actividad y el estrés.

Con todo ello, el nuevo Oura Ring 5 ya está disponible para pedidos anticipados a nivel global y se comenzará a lanzar oficialmente el próximo jueves 4 de junio.

En cuanto al precio, se lanzará por 499 dólares (alrededor de 428,93 euros al cambio) para la versión de acabados premium (oro, negro mate, acero mate y oro rosa) y por 399 dólares (342,97 euros al cambio) para las versiones básicas en plata y negro. Por su parte, el estuche de carga estará disponible por 99 dólares (85,10 euros al cambio).