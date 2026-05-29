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El lateral Carlos Romero renueva con el Villarreal hasta 2031

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El Villarreal CF ha anunciado este viernes la renovación del lateral izquierdo español Carlos Romero hasta junio de 2031, ampliando así dos temporadas más el contrato del futbolista valenciano, que expiraba inicialmente en 2029, y tras su buena cesión en el RCD Espanyol.

El defensa de Torrent, de 24 años, pasará a formar parte de la plantilla del primer equipo amarillo de cara a la temporada 2026/27, en la que el conjunto castellonense competirá en LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

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Romero regresa al Villarreal tras encadenar dos cesiones consecutivas en el RCD Espanyol, donde se consolidó como uno de los laterales más destacados del campeonato y fue una de las piezas importantes del conjunto blanquiazul, sobre todo en esta última temporada.

Formado en la cantera 'grogueta' desde 2019, cuando llegó procedente del Torre Levante, el futbolista valenciano pasó por el Juvenil A y el Villarreal C antes de dar el salto al Villarreal B, con el que disputó dos campañas en Segunda División.

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El club castellonense destacó en su comunicado la progresión del lateral izquierdo, al que definió como "un defensa muy completo", con capacidad para aportar tanto en tareas ofensivas como defensivas.

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