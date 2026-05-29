Aznar dice que solo con unas elecciones se puede salir del "ambiente insoportable de corrupción" que se vive en España

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que del "ambiente insoportable de corrupción" que se vive en España "solo se puede salir" con unas elecciones generales y un cambio de Gobierno que desaloje a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Aznar ha aludido a la situación que viven millones de familias, con "dificultades" para llegar a fin de mes, pagando más impuestos que "nunca" y estando "al mismo tiempo más endeudados que nunca". Además, ha puesto el acento el foco en el "ambiente insoportable de corrupción como se vive en España".

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"De eso solo se puede salir con unas nuevas elecciones y un cambio de Gobierno y yo espero que eso es lo que suceda porque es lo que necesita nuestro país", ha dicho Aznar en un mensaje que ha colgado en su cuenta de 'Instagram', que ha recogido Europa Press, y que se produce en medio del debate sobre la presentación de una posible moción de censura como pide Vox.

Hace unos días, Aznar utilizó la misma red social para señalar que su frase 'El que pueda hacer que haga' cobra "más sentido que nunca" porque, a su entender, se necesitan "ciudadanos responsables" y "comprometidos" dispuestos a "actuar" y "servir" a España para "salir de esta situación insostenible".

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Aznar pronunció por primera vez el 2 de noviembre de 2023 esa frase instando a que 'El que pueda hacer que haga', coincidiendo con las negociaciones del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez y con la ley de amnistía como telón de fondo.