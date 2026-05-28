Alemania y Países Bajos asumirán el mando de nuevo cuartel táctico de OTAN en el Báltico

Berlín, 28 may (EFE).- Alemania y Países Bajos asumirán el mando de un nuevo cuartel táctico de la OTAN para el flanco este de la alianza y comandarán fuerzas multinacionales en particular en Estonia y Letonia, según dio a conocer este jueves el Ministerio de Defensa germano.

En concreto, la función será asumida a mediados de este año por parte del Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC), con sede en Münster, en el oeste de Alemania, y que participa en las rotaciones de la OTAN.

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El 1GNC ejercerá como líder de las fuerzas de la OTAN y de los elementos nacionales de los respectivos Ejércitos de tierra que están estacionados en Estonia y Letonia, explicó el comunicado, una responsabilidad que de momento pertenece al Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE) con base en Szczecin (Polonia).

"Con la creación de un segundo cuartel general en la región, además del MNC NE, Alemania y Países Bajos demuestran su disposición y su capacidad de asumir responsabilidad de cara a la disuasión y la defensa del flanco este de la OTAN", indicó el comunicado.

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"Mantenemos nuestro papel y con el Cuerpo aportamos un modelo de éxito de cooperación multinacional. En el Estado Mayor del Cuerpo trabajan 16 naciones codo con codo", declaró por su parte el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Alemania y Países Bajos comandan el Cuerpo de forma rotatoria y éste se halla hasta 2028 bajo el mando del país germano. El nuevo cuartel general de la OTAN incluirá además a personal de otros 14 países aliados y tendrá la capacidad de comandar a una tropa multinacional de hasta 50.000 efectivos en tiempos de paz o de guerra.EFE

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