Rusia está "en un callejón sin salida", dice Kallas

Berlín, 28 may (EFE).- La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, cree que Rusia ha llegado a un callejón sin salida en la guerra de Ucrania y por eso recurre a amenazas como la de la matar diplomáticos extranjeros en Kiev, para mostrar que tiene la capacidad de aterrorizar a la gente.

"Las amenazas permanentes de Rusia, como la de matar diplomáticos extranjeros en Kiev, muestran ante todo que Rusia ha llegado e un callejón sin salida en este guerra. Por eso Moscú quiere mostrar que tiene el poder de aterrorizar a la gente con ataques contra civiles en Ucrania, pero también con amenazas a otros estados", dijo Kallas en una entrevista que publica este jueves la revista alemana 'Der Spiegel'.

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Al ser preguntada acerca de un posible ataque de Moscú a los países bálticos, Kallas dijo que eso sería un ataque a la OTAN que tendría consecuencias devastadoras para Rusia.

"Rusia siempre ha lanzado amenazas, eso es algo que conocemos. Por eso decimos que si Rusia amenaza a uno de esos países amenaza a toda la OTAN. Un ataque a la OTAN tendría consecuencias devastadoras para Rusia", respondió.

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Con respecto a la advertencia de expertos que apuntan a que Rusia podría lanzar un ataque contra la OTAN en 2029, Kallas dijo que eso no ocurrirá si la Alianza y la UE hacen sus deberes y tienen suficiente capacidad de disuasión.

"Lo que pase hasta entonces depende de nosotros. Tenemos que hacer nuestros deberes. No me refiero sólo a los Países Bálticos, sino a la OTAN en general y a la UE. Si tenemos un poder de disuasión ante Rusia, no nos atacará. Pero Rusia puede poner a prueba a la OTAN si tiene dudas con respecto a nuestra capacidad defensiva", aseguró.

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Con respecto a posibles iniciativas diplomáticas, dijo que hasta ahora éstas sólo han ejercido presión para que Ucrania haga concesiones aunque el problema e Rusia.

"¿Que tendríamos que hablar con Rusia en caso de negociaciones? Hasta ahora se ha ejercido ante todo presión sobre Ucrania para que haga concesiones, a pesar de que Rusia es el problema. Lamentablemente no vemos indicios fiables del lado ruso de que Moscú realmente quiera negociar", sostuvo.

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Actualmente, según Kallas, "la dinámica de la guerra está teniendo un giro favorable a Ucrania" y Rusia tiene cada vez más problemas en lo militar y en lo diplomático.

"Cada vez mueren o resultan heridos 35.000 soldados rusos. El número de nuevos reclutas está claramente por debajo. De esa forma, Rusia no puede mantener la guerra a largo plazo. Putin hasta ahora no se atreve a una gran movilización porque tendría que reconocer que Rusia no está ganando", dijo.

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"Además, la economía rusa está en una situación miserable. Produce ante todo tanques y misiles que son destruidos al día siguiente", agregó. EFE