Uno de cada seis jóvenes no estudiará ni trabajará en R.Unido dentro de cinco años

Londres, 28 may (EFE).- El número de jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudia ni trabaja en el Reino Unido puede llegar a 1,25 millones en los próximos cinco años si no se toman medidas, lo que equivale a uno de cada seis, según un informe divulgado este jueves, que alerta de que el país pueda tener a una "generación perdida".

El documento, a cargo del antiguo ministro británico de Sanidad laborista Alan Milburn, afirma que el primer escalón de una carrera profesional está "simplemente fuera del alcance" de muchos jóvenes.

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Las autoridades británicas encargaron a Milburn una investigación sobre la situación de los jóvenes ya que las últimas cifras oficiales indicaron que entre octubre y diciembre de 2025 había 957.000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban ni recibían formación -conocidos con el acrónimo de NEET en inglés-, pero la mitad de ellos no buscaba empleo.

Según ha explicado Milburn a los medios, para muchos jóvenes la actual situación se está convirtiendo en algo permanente, por lo que "corremos el riesgo de tener una generación perdida".

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El exministro avisó que la situación se vuelve como un círculo vicioso sin salida, dado que los empleadores solicitan experiencia laboral, pero "las oportunidades para que los jóvenes la adquieran se han reducido o desaparecido".

Según el informe, con demasiada frecuencia, la situación acaba condenando a los jóvenes a una vida de subsidios del Estado en lugar de tener un puesto de trabajo.

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El autor del documento ha cuestionado la idea de que los jóvenes no quieren trabajar al indicar que el 84 % de los jóvenes que ni estudian ni trabajan encuestados manifestaron su deseo de conseguir un empleo o algún tipo de formación.

El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, ha indicado que el impacto del desempleo juvenil podría marcar a las personas de por vida, algo que ha calificado como "una crisis silenciosa, una bomba de relojería que pone en riesgo su futuro laboral".

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"Encargué este informe porque no podemos permitirnos perder a una generación de jóvenes, y celebro el trabajo fundamental de Alan Milburn, que expone la magnitud del desafío y las causas profundas del desempleo juvenil que ahora debemos afrontar". EFE