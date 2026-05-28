Médicos marchan en Bolivia para exigir "pausa humanitaria" en bloqueos y salvar pacientes

La Paz, 28 may (EFE).- Trabajadores de salud marcharon este jueves en La Paz en demanda de una "pausa humanitaria" que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos, afectados por los bloqueos de carreteras que distintos sectores mantienen desde hace 23 días para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La protesta de los "mandiles blancos" (trabajadores de la salud), que reunió a decenas de médicos, enfermeras, nutricionistas y otros trabajadores de salud, partió desde el Hospital de Clínicas, el complejo médico de referencia en la ciudad, y recorrió el centro histórico hasta llegar a las puertas del Ministerio de Salud.

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Los manifestantes corearon consignas como "oxígeno y comida para los pacientes" y "respeto por la salud y la vida", aludiendo a los sectores que mantienen el llamado "cerco" a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que impide con los bloqueos de rutas el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos.

"Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos. Lo que necesitamos es que quienes están bloqueando entiendan que se ha generado un encierro muy fuerte", dijo el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

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Larrea señaló que uno de los principales problemas es que los camiones que hace algunos días ingresaron con oxígeno medicinal no pueden salir de la ciudad para recargar el suministro, y advirtió que "puede pasar cualquier desgracia" con los pacientes más graves.

También comentó que algunos hospitales decidieron "compartir" oxígeno con otros centros de salud, reducir la proteína animal en la alimentación de los pacientes y suspender cirugías programadas para priorizar las de emergencia.

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Además, alertó sobre la falta de medicamentos para los enfermos con cáncer.

El Ministerio de Salud advirtió el miércoles que la escasez de alimentos en los hospitales "puede agravar el estado clínico de pacientes vulnerables, incrementar complicaciones asociadas a la enfermedad y comprometer la recuperación de personas internadas".

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Según el ministerio, en La Paz y El Alto hay 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unos 1.000 pacientes, además de 15 centros que albergan a población vulnerable de distintas edades y que también sufren los efectos de la escasez causada por los bloqueos.

El fin de semana, las organizaciones campesinas y obreras que mantienen los cortes de rutas dieron instrucciones de permitir el paso de camiones con oxígeno y ambulancias, algo que no se ha estado cumpliendo plenamente.

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Los bloqueos de carreteras promovidos por los sindicatos de campesinos del altiplano comenzaron el 6 de mayo en el departamento de La Paz y son secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y por seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz.

Las protestas mantienen cercadas a La Paz y El Alto y desde la semana pasada se extendieron a otras regiones del país, provocando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como el oxígeno medicinal.

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El informe de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señaló que existen alrededor de 70 puntos de bloqueo en seis de las nueve regiones. EFE

(foto)(video)

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