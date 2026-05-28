Sanguinetti y Lacalle Herrera alertan sobre la situación del Gobierno español

Montevideo, 28 may (EFE).- Los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) analizaron este jueves la coyuntura política de España, manifestando su preocupación tanto por la crisis interna que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como por las cesiones del Ejecutivo a fuerzas independentistas.

Sanguinetti admitió observar la situación del PSOE "con pesar", equiparándola a las crisis que afectan a otras formaciones políticas tradicionales.

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El exmandatario calificó de "muy grave" el escenario actual del socialismo español y apeló a las declaraciones de su "querido amigo" y expresidente del Gobierno español Felipe González.

"Cuando dice que por primera vez hoy no votaría a su propio partido, es porque el PSOE está en dificultades", subrayó.

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No obstante, el político uruguayo advirtió que el Partido Popular (PP) también afronta complejidades debido a la auge de la fuerza política Vox.

A juicio de Sanguinetti, la formación liderada por Santiago Abascal ejerce un "hackeo" sobre el PP mediante un "impulso reaccionario" y un carácter "populista" que dista de la clásica derecha liberal-conservadora.

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Por su parte, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera centró sus críticas en las alianzas del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas, alertando sobre un proceso que definió como la "disolución de la unidad de España".

Lacalle Herrera denunció que la presión ejercida por los separatismos catalán y del País Vasco ha forzado al Gobierno central a ir cediendo "de a poco, en cuotas, trozos importantes de lo que hasta podía llamarse soberanía".

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En este sentido, el exmandatario concluyó con severidad que dicha estrategia de gobernabilidad constituye, de cara al largo plazo, "la responsabilidad mayor del gobierno actual de España".

Estas declaraciones de los mandatarios se producen el mismo día en el que el presidente español ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE.

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A consecuencia de las decisiones judiciales que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al propio partido, se han sucedido por parte de la oposición y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones. EFE

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