Agencias

EEUU extiende por un mes el plazo para la compra de activos en el extranjero de la petrolera rusa Lukoil

Guardar
Imagen IEXRWKX5OBCXDGVZFDJGP3KMKU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido este jueves extender durante un mes, hasta el próximo 27 de junio, una licencia que autoriza la compra de activos en el extranjero de la petrolera rusa Lukoil.

Así lo ha anunciado la cartera dirigida por Scott Bessent, en una licencia que permite "determinadas operaciones para la negociación y celebración de contratos contingentes relativos a la venta de Lukoil International GmbH y las actividades de mantenimiento relacionadas".

PUBLICIDAD

Se trata de la sexta ocasión en la que la Administración Trump amplía el plazo para realizar estas operaciones desde que impuso sanciones el pasado octubre contra el que es el segundo mayor productor de crudo de Rusia y que cuenta con importantes activos en Europa, así como en Azerbaiyán, Kazajistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nigeria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Activistas del convoy hacia Gaza planean regresar a sus países tras bloqueo en Libia

Infobae

Secretaría que estudia violaciones de DD.HH. recibe documentos de la dictadura uruguaya

Infobae

Regresa a Venezuela un excolaborador de Guaidó y un exdiputado tras años en el exilio

Infobae

Sanguinetti vincula el avance del populismo con el "agotamiento del estado de bienestar"

Infobae

Los españoles Sainz, en coches, y Schareina, en motos, triunfan en cuarto día del Ruta 40

Infobae