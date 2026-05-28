Lula sanciona la ley que crea la primera Universidad Federal Indígena de Brasil

São Paulo, 28 may (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este jueves la ley que crea la Universidad Federal Indígena (Unind), una institución pionera que marca un hito en la educación superior y en la inclusión de las comunidades originarias del país, y que tendrá su sede en Brasilia.

Durante el acto, Lula calificó la jornada como un "día gratificante" y aseguró que el país "no podía continuar viviendo con la segregación de los pueblos indígenas".

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El mandatario defendió la inversión del Estado en enseñanza superior y dijo que "el costo de hacer es muchas veces más barato" que el costo de "no hacer".

Para ejemplificar, el líder progresista aclaró que un joven que estudia en una universidad federal cuesta 20.000 reales por año, mientras que un preso de un centro de detención de máxima seguridad cuesta 40.000 reales al mes.

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"Es más barato que gastemos un poco e invirtamos en educación que pensar que cuesta mucho y no hacer nada", afirmó el gobernante, quien advirtió que "lo barato sale caro" porque no se sabe "el destino que le espera a ese joven" si se le priva de oportunidades.

La nueva ley, cuyo texto fue aprobado por el Congreso a inicios de mayo, contempla la apertura de campus en otras ciudades, sobre todo de la Amazonía, donde habita la mayor parte de los pueblos originarios del país. Según el Gobierno, la inauguración de la sede de Brasilia está prevista para el próximo mes.

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De acuerdo al texto aprobado en el Parlamento, está previsto que comience a funcionar de forma plena el próximo año y los cargos de rector y vicerrector serán obligatoriamente ocupados por docentes indígenas.

La diputada Sônia Guajajara, que hasta el mes pasado ejercía como ministra de los Pueblos Indígenas, dijo que se trata de un "día muy valioso", por el que "generaciones enteras lucharon para ver".

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"Brasil da un paso más en dirección a la reparación histórica que nuestros pueblos merecen", afirmó la líder indígena. "Las universidades brasileñas desde su creación nos dieron la espalda, como si nuestras ciencias, filosofías, nuestras cosmovisiones, nuestras lenguas no tuviesen valor", lamentó.

La exministra destacó que el proyecto es fruto de una construcción colectiva que involucró a 236 pueblos indígenas en las discusiones para la creación de la universidad, que, según ella, pondrá al "ser humano y la naturaleza en el centro del saber".

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En la propuesta inicial, el Gobierno aclaró que "los cursos de grado y de posgrado de la Unind" estarán orientados a áreas de interés de los pueblos indígenas y otros aspectos considerados estratégicos "para el fortalecimiento" de su "autonomía".

En el mismo acto, el ministro de Educación, Leonardo Barchini, especificó que la Unind comenzará sus actividades con una oferta de diez cursos, un cuerpo de 366 docentes y una matrícula inicial de 2.800 estudiantes.

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De acuerdo con los datos del último censo, en Brasil existen unos 1,7 millones de indígenas y más de 8.500 localidades indígenas.

Desde que volvió al poder, en enero de 2023, Lula le ha dado una especial prioridad a los pueblos originarios y creó, el mismo día que asumió el Gobierno, el Ministerio de los Pueblos Indígenas. EFE

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