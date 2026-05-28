Las remesas familiares a El Salvador crecen un 6,8 % en primer cuatrimestre del 2026

San Salvador, 27 may (EFE).- El acumulado de las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, creció un 6,8 % en el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, al sumar 3.286,72 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) obtenidos este jueves.

Los datos oficiales indicaron que el monto registrado entre enero y abril del año en curso es superior en 209,79 millones a los 3.076,93 millones computados en los primeros cuatro meses de 2025.

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Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de 759,45 millones de dólares, en febrero de 765,33 millones, en marzo ascendieron a 910,81 y en 851,13 millones en abril.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

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El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones de dólares que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala.

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La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 0,027 % en 2025, respecto a 2024, para llegar a más de 1,57 millones, de acuerdo con datos de una encuesta del BCR.

Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR indicaron que el total de personas beneficiadas con remesas pasó de 1.575.815 en 2024 a 1.575.378 en 2025, una caída de 437. EFE

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