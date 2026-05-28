Lagarde considera que la amenaza a la independencia de la Fed aún no se ha resuelto

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido este jueves la importancia de la credibilidad de los bancos centrales ante un nuevo orden mundial que implica difíciles decisiones de política monetaría, advirtiendo de que defender la independencia de las instituciones no depende exclusivamente de estas, como refleja la situación con la Reserva Federal de Estados Unidos, una cuestión que aún no se ha resuelto.

En el caso del banco central estadounidense, bajo presión desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la francesa ha destacado que la capacidad del entonces presidente de la Fed, Jerome Powell, de defender públicamente la independencia de la institución y contener las presiones políticas se debió al apoyo público acumulado a lo largo de los años gracias a la toma de decisiones independiente.

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"La cuestión no está zanjada, pero podemos ver claramente el mecanismo en juego: cuando existe credibilidad, la defensa de la independencia no recae únicamente sobre los hombros del banco central", ha señalado Lagarde durante su intervención en un acto en Camboya.

La semana pasada, Kevin Warsh juró su cargo como nuevo presidente de la Fed en una ceremonia tutelada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le reclamó que su desempeño sea "totalmente independiente".

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"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un excelente trabajo. No me mires a mí. No mires a nadie. Simplemente haz lo tuyo y haz un excelente trabajo", comentó el inquilino de la Casa Blanca en la ceremonia de juramento.

En su discurso de este jueves, la presidenta de BCE ha insistido en que la credibilidad se vuelve más necesaria y también es más difícil mantenerla cuando las decisiones son políticamente delicadas y económicamente costosas, subrayando la complejidad del escenario actual con perturbaciones de oferta cada vez más frecuentes, presiones fiscales derivadas de las necesidades de defensa, la transición climática y el envejecimiento y la disminución de la confianza en las instituciones públicas, incluidos los bancos centrales.

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"En la última década, la independencia de facto se ha deteriorado en casi la mitad de los bancos centrales de países que representan el 75% del PIB mundial", ha señalado Lagarde, subrayando que, si bien los tratados otorgaron al BCE independencia jurídica, las crisis confirieron a la entidad la autoridad de la que carecía previamente para ejercerla eficazmente.

De tal modo, la francesa ha señalado tres condiciones clave para defender la independencia de los bancos centrales, incluyendo la claridad del mandato de la institución, una comunicación directa con los ciudadanos y la preservación del margen de maniobra de la política monetaria, que depende, ante todo, de la responsabilidad fiscal.

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