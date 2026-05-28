AV. Aitana Bonmatí y Andrea Medina, novedades para los partidos ante Inglaterra e Islandia

El retorno de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí y la lateral del Atlético de Madrid Andrea Medina son las principales novedades de la lista de 25 convocadas por Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional femenina de fútbol, para los partidos ante Inglaterra e Islandia, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027.

Como era de esperar, la triple Balón de Oro regresa a la campeona del mundo tras recuperarse tras la grave lesión que sufrió antes del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania. La catalana incluso fue titular este miércoles ante la Real Sociedad en la Liga F Moeve y marcó gol.

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Por este motivo, la principal novedad en esta convocatoria es seguramente la de la defensa Andrea Medina. La lateral zurda del Atlético de Madrid se estrena con la Absoluta y formó parte del equipo que se proclamó campeón del mundo Sub-20 en el año 2022.

La actual campeona del mundo suma nueve puntos en su grupo de clasificación, tres por detrás de Inglaterra a la que recibirá el viernes 5 de junio (21.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix necesitando ganar y por más de un gol para poder certificar el primer puesto el 9 de junio (21.00) en su último duelo de esta fase ante Islandia a domicilio.

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

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DEFENSAS: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes, Mapi León y Ona Batlle (FC Barcelona), Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City) y Andrea Medina (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

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DELANTERAS: Athenea del Castillo y Eva Navarro (Real Madrid), Vicky López, Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).