La OMM prevé nuevos récords de temperaturas hasta 2030 y una subida media superior a 1,5°C

Ginebra, 28 may (EFE).- La temperatura media global continuará en niveles récord o cercanos entre 2026 y 2030, periodo en el que hay un 75 % de probabilidades de que la subida media para todo el lustro supere los 1,5 °C considerados como límite a no rebasar por el Acuerdo de París, advierte la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La probabilidad de que al menos uno de los cinco años supere ese umbral de temperaturas es del 91 %, agrega el informe, publicado este jueves y elaborado para la agencia de la ONU por el servicio meteorológico nacional británico, la Met Office.

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También son muy altas, del 86 %, las probabilidades de que uno de esos años supere a 2024 como el más cálido en los registros, teniendo en cuenta que en aquel ya se rebasaron los baremos de París, con una subida de la temperatura media de 1,55 °C con respecto a los niveles preindustriales (1850-1900).

En principio se espera que la subida de temperaturas global entre 2026 y 2030 oscile entre los 1,3 °C y los 1,9 °C.

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El experto de Met Office Leon Hermanson, autor principal del informe, agregó que se espera la llegada de un episodio climático de El Niño, ligado normalmente a altas temperaturas, a finales de 2026, "lo que aumenta las probabilidades de que 2027 sea el próximo año récord".

El informe para el lustro predice además que las temperaturas invernales del Ártico serán 2,8 °C superiores a la media del periodo 1991-2020, y que también en invierno las precipitaciones serán más altas de lo normal en latitudes altas del hemisferio norte.

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Los patrones de precipitación sugieren mayor probabilidad de aumento de la humedad en el Sahel, Alaska, norte de Europa y Siberia, y "anomalías secas" sobre el Amazonas, continúa el estudio.

La OMM recuerda que superar en algún año los límites del 1,5 °C "no significa que los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París estén fuera del alcance", aunque se espera que estos rebasamientos temporales ocurran con mayor frecuencia.

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El informe sintetizó predicciones de 13 instituciones diferentes, entre ellas el Centro de Supercomputación de Barcelona, la citada Met Office y el Centro Canadiense de Modelización y Análisis Climático.