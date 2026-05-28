FinDev Canadá compromete USD 15 millones para XIC Latin America Fund I, L.P. para fortalecer la acción climática en América Latina y el Caribe

PR Newswire

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MONTREAL, 28 de mayo de 2026

MONTREAL, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, FinDev Canada, anuncia un compromiso de USD 15 millones para XIC Latin America Fund I, L.P. (XLA I o el Fondo), un fondo a 10 años centrado en inversiones en energía renovable e infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe.

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El compromiso de FinDev Canadá permitirá al Fondo fortalecer la capacidad de energía renovable, la conectividad y las iniciativas de economía circular, al tiempo que apoya la creación de empleo y el desarrollo económico en toda la región.

América Latina y el Caribe ha logrado avances significativos en su transición hacia una energía limpia y asequible, y muchos países han expandido la capacidad renovable y la energía limpia a su combinación energética nacional. La transición desempeña un papel estratégico en el apoyo al crecimiento económico, con un aumento de la inversión en energía limpia en América Latina de aproximadamente un 25 % desde 2015. Sin embargo, la región enfrenta una brecha de financiamiento anual estimada de aproximadamente USD 99 mil millones hasta 2030 en áreas prioritarias de desarrollo sostenible, incluida la transición energética y la acción climática. Para ayudar a abordar esta brecha, el Fondo tiene como objetivo invertir en empresas o plataformas enfocadas en el desarrollo de infraestructura sostenible, con el 80 % de sus inversiones dirigidas a activos solares, eólicos e hidroeléctricos a pequeña escala. Estas inversiones aumentarán la capacidad instalada y fortalecerán la mitigación climática en América Latina y el Caribe. El 20 % restante de sus inversiones se destinará a soluciones de conectividad y economía circular. Además, se espera que el Fondo apoye la construcción y las oportunidades de empleo operativo en la región.

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Exagon, la gestora del Fondo, se compromete a aumentar la participación de las mujeres en el sector de la infraestructura sostenible al tratar de asignar el 30 % de la cartera del Fondo a inversiones alineadas con el doble. Dentro de sus operaciones, Exagon tiene como objetivo aumentar la representación de las mujeres en su fuerza laboral a través del liderazgo y las oportunidades de empleo.

El compromiso de FinDev Canadá fortalece la asociación estratégica de Canadá con América Latina y el Caribe al apoyar oportunidades de inversión que fortalecen las cadenas de suministro a través de fuentes de energía confiables, promueven la prosperidad económica y promueven el desarrollo sostenible inclusivo.

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"FinDev Canadá se compromete a trabajar con los principales gestores de activos regionales, como Exagon Impact Capital, y los coinversores globales para movilizar capital para la infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe. Esta última inversión ayudará a ampliar el acceso a energía limpia asequible y accesible, al tiempo que fortalece la presencia y el impacto a largo plazo de Canadá en una de nuestras regiones prioritarias ", dijo Lori Kerr, directora ejecutiva de FinDev Canadá.

"La inversión de FinDev Canada es significativa porque aporta un socio que comprende tanto el imperativo de desarrollo como la importancia de crear negocios duraderos. Así es exactamente como invertimos en Exagon. Respaldamos plataformas escalables, principalmente en energía renovable, que pueden ampliar el acceso a infraestructura esencial en América Latina y el Caribe, al tiempo que crean negocios sólidos y duraderos. El apoyo de FinDev Canada nos brinda más capacidad para hacerlo con el nivel de compromiso y ambición que requiere la región ", afirmó Marc Frishman, socio gerente de Exagon Impact Capital.

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Acerca de FinDev Canada

FinDev Canadá es la institución bilateral de financiamiento para el desarrollo (DFI) de Canadá, que apoya el desarrollo a través del sector privado. Proporcionamos soluciones de financiamiento, inversión y financiamiento combinado, así como asistencia técnica y asesoramiento, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés), en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París. Obtenga más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.

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Acerca de XLA I

XIC Latin America Fund I, L.P. es un fondo de capital privado administrado por Exagon Impact Capital y centrado en inversiones en energía renovable e infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe. El Fondo tiene como objetivo el control en empresas y plataformas de mercado medio que operan en sectores que incluyen la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la conectividad y las soluciones de economía circular. La estrategia de XIC está diseñada para apoyar la acción climática, aumentar el acceso a la infraestructura esencial y promover el crecimiento económico inclusivo en toda la región.

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Acerca de Exagon

Exagon Impact Capital es un gestor de inversiones centrado en la infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe. Exagon invierte y apoya activamente a empresas y plataformas que promueven la transición energética, la eficiencia de los recursos y la resiliencia climática más amplia en la región. A través de un enfoque de propiedad activa, Exagon busca crear empresas escalables que generen un impacto medioambiental y social medible junto con un sólido rendimiento financiero. Más información sobre Exagon en www.exagonimpact.com.

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Contacto para los medios: FinDev Canadá: Media@findevcanada.ca

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FUENTE FinDev Canada