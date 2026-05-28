Irán y EEUU cruzan ataques e Israel lanza ofensiva contra El Líbano: tres meses de guerra

Redacción Internacional, 28 may (EFE).- Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense, e Israel comenzó nuevos bombardeos contra Hizbulá en el sur del Líbano, cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra.

Mientras, continúan las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético, y hoy se reúnen en Washington el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones.

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A continuación las últimas horas del conflicto, que comenzó con el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero:

- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron la noche local del miércoles una instalación militar del sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque que fueron lanzados sobre barcos norteamericanos, según funcionarios citados por medios locales.

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- Los medios estatales iraníes fueron los primeros en alertar sobre tres explosiones al este de Bandar Abbas, ciudad portuaria meridional iraní cercana al estrecho de Ormuz, en la madrugada del jueves.

- La operación fue reivindicada como un acto de "defensa propia", de acuerdo con la prensa estaodunidense.

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- La Guardia Revolucionaria iraní dijo este jueves haber lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a la ofensiva previa.

- El cuerpo militar de élite iraní señaló en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que, tras el ataque de EE. UU. "contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4:50 (1:20 GMT)".

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- El texto no especifica dónde está la base estadounidense.

- Irán informó asimismo que bloqueó el paso por el estrecho de Ormuz a cuatro embarcaciones de EE. UU. que intentaron "atravesarlo sin autorización", según Tasnim.

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- El Ejército israelí anunció este jueves que ha lanzado nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en el marco de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países.

- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció el martes una escalada en los ataques al Líbano, así como la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército, y las FDI señalaron que han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano esta semana.

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- El Ejército israelí anunció este jueves la muerte en combate de una militar de 20 años en "un operativo" en el norte del país.

- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles (hora local estadounidense) a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés), al incluirla en la 'Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas' (Lista SDN), por lo que Washington calificó como nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por Ormuz.

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- Las principales bolsas de Asia registran este jueves caídas generalizadas, lastradas por el aumento de la tensión en Oriente Medio tras los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán y la postergación del acuerdo de paz

- El brent, de referencia en Europa, subía un 3, 74%, hasta los 97,82 dólares por barril, alrededor de las 5.15 GMT. EFE

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