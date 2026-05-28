Embajador de Irán en México convierte a Tijuana en símbolo político de cara al Mundial

Tijuana (México), 28 mayo (EFE).- El embajador de Irán en México, Albolfazl Pasandideh, convirtió este jueves su visita a Tijuana para presentar la ciudad mexicana como base de operaciones de la selección iraní en Mundial de 2026 en un mensaje político dirigido a Estados Unidos, al acusar al país anfitrión de no garantizar condiciones igualitarias para su equipo ni para sus aficionados.

Durante una conferencia en esta ciudad fronteriza, el diplomático iraní insistió en que Washington ha dificultado el proceso de visados para jugadores, cuerpo técnico y seguidores iraníes, pese a que Estados Unidos será una de las sedes principales de la Copa del Mundo.

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“Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo”, afirmó el embajador al señalar que Irán enfrenta incertidumbre sobre permisos migratorios y movilidad, incluso a pocos días del inicio del torneo.

“No sabemos si nos van a dar la visa o no”, agregó.

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Pasandideh sostuvo que el Mundial debería representar “un espacio para la paz y la amistad” y no un escenario condicionado por tensiones políticas.

También aseguró que la FIFA “ha querido quitar obstáculos”, aunque consideró que el organismo “no ha tenido mucho éxito” para resolver las dificultades que enfrenta la selección iraní con Washington.

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En este sentido, el embajador agradeció públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por aceptar la instalación del campamento iraní en territorio mexicano y elogió la hospitalidad de la ciudad fronteriza, a apenas unos kilómetros de la estadounidense San Diego (California).

“Los amigos reales se conocen en situaciones difíciles”, expresó al citar un proverbio persa.

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Pasandideh afirmó que antes de su viaje habló con medios iraníes para describir a Tijuana como “una ciudad muy desarrollada y con mucha seguridad”, en un intento por transmitir confianza a la selección y a la comunidad iraní.

Durante el torneo, el embajador explicó que la prioridad de la selección de Irán será trasladarse por vía aérea, aunque no descartó recorridos terrestres “si el vecino del norte quiere causar molestias”.

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Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles (California), mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle (Washington).

El Mundial de Fútbol 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, celebrará su partido inaugural el 11 de junio en la capital mexicana, en el que se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica. EFE

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