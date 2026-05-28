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El cantante puertorriqueño Myke Towers adereza la fiesta de LaLiga por el final de temporada

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La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) ha celebrado en Madrid una fiesta de final de temporada tras haberse acabado recientemente la Primera División 2025-26, y además para ello se ha presentado un nuevo tema del cantante puertorriqueño Myke Towers.

En la sede liguera, Towers puso voz a LALIGA SEASON RECAP26, "una experiencia digital personalizada" que permitió a varios futbolistas "revivir su temporada transformando sus estadísticas oficiales en un relato visual, emocional y compartible", según describió este jueves el propio organismo futbolístico en una nota de prensa.

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Durante el evento se completó el lanzamiento de la canción 'Una Na Más' para aderezar un proyecto "pionero en el mundo del fútbol" y que "une fútbol, música, cultura y tecnología", acorde al mismo comunicado. Lo disfrutaron jugadores como Jorge Resurrección 'Koke', capitán del Atlético de Madrid, y Luis Milla, futbolista del Getafe CF.

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