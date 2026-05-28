El cantante puertorriqueño Myke Towers adereza la fiesta de LaLiga por el final de temporada

La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) ha celebrado en Madrid una fiesta de final de temporada tras haberse acabado recientemente la Primera División 2025-26, y además para ello se ha presentado un nuevo tema del cantante puertorriqueño Myke Towers.

En la sede liguera, Towers puso voz a LALIGA SEASON RECAP26, "una experiencia digital personalizada" que permitió a varios futbolistas "revivir su temporada transformando sus estadísticas oficiales en un relato visual, emocional y compartible", según describió este jueves el propio organismo futbolístico en una nota de prensa.

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Durante el evento se completó el lanzamiento de la canción 'Una Na Más' para aderezar un proyecto "pionero en el mundo del fútbol" y que "une fútbol, música, cultura y tecnología", acorde al mismo comunicado. Lo disfrutaron jugadores como Jorge Resurrección 'Koke', capitán del Atlético de Madrid, y Luis Milla, futbolista del Getafe CF.