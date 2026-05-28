La Bolsa mexicana cae un 1,65 % tras dos sesiones al alza y se ubica en 68.866,28 puntos

Ciudad de México, 28 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió este jueves una caída del 1,65 %, tras ligar dos fuertes sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a las 68.866,28 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial, pero con avances en EE.UU.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, pero en Estados Unidos se observaron ganancias ante un apetito por riesgo por el acuerdo tentativo alcanzado por EE.UU. e Irán para extender por 60 días el cese al fuego", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 1,65 %, luego de dos sesiones de avances", con un acumulado del 2,56 %.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-7,18 %), Walmex (-3,88 %), Genomma Lab (-2,74 %), Grupo Carso (-2,45 %) y Coca-Cola Femsa (-2,45 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que pese al retroceso de este jueves, el mercado mexicano registra una ganancia del 1,49 % en lo que va de mayo y su rendimiento en lo que va de 2026 es del 7,09 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,35 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 251 millones de títulos por un importe de 28.646 millones de pesos (unos 1.654 millones de dólares).

De las 793 empresas que cotizaron en la sesión, 411 cerraron con sus precios al alza, 360 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

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Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 5,18 %; de la casa de bolsa Finamex (FINAMEX O), con el 4,49 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4,12 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -8,76 %; de la firma Grupo Financiero Banorte (GFNORTE O), con el 7,18 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,81 %. EFE

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