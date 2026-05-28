Amaia Montero, su plan a su llegada a Madrid tras plantar cara a las críticas en su regreso a La Oreja de Van Gogh

Alejada de los focos y centrada en coger fuerzas para sus próximos conciertos con La Oreja de Van Gogh después del polémico arranque de su gira el pasado 9 de mayo en Bilbao por sus fallos de voz durante varias partes del espectáculo, Amaia Montero ha reaparecido radiante ante las cámaras horas antes de la segunda parada de su tour, Madrid, donde cantará con su banda en el Movistar Arena este jueves 28, el viernes 29 y el domingo 31.

Después de aclarar en redes sociales que no se le ha pasado por la cabeza cancelar la gira y mucho menos dejar el grupo tras su inesperado regreso 17 años después de su marcha para emprender su carrera en solitario, 'la reina del pop' ha roto su silencio y se ha mostrado fuerte y firme ante las críticas: "Sinceramente, fuerzas no dan, ¿no? Intento estar al margen, sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida... ¿a cuánto vendes tú la verdad?, ya lo decía en alguna canción. Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y, sobre todo, en el mundo como para quedarnos en eso. Los haters... no me voy a quedar ahí porque no quiero perder el tiempo en eso. Me quedo con el apoyo que he tenido" ha expresado con una sonrisa.

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Y sin tiempo que perder aprovechando al máximo su paso por Madrid, Amaia ha disfrutado de un plan muy especial nada más aterrizar en la capital. Con look de lo más veraniego y llamativo compuesto por vaqueros oversize, camiseta de algodón verde lima, maxi pamela de rafia con cinta verde, chanclas al tono, bolso tipo shopper de Christian Dior en verde agua, y gafas de sol, la cantante ha dado un paseo por la Milla de Oro madrileña y se ha regalado una jornada de compras en algunas de las tiendas más exclusivas.

Acompañada por un amigo con el que se mostró de lo más relajada y cómplice, la vocalista de La Oreja de Van Gogh -que ha llegado a la capital sin ninguno de los miembros de la banda- ha logrado pasar desapercibida y ha podido recorrer una de las zonas más concurridas de la ciudad con tranquilidad mientras miraba escaparates y entraba en alguna lujosa marca para permitirse un capricho antes de las 3 noches que actuará en el Movistar Arena y en las que todas las miradas estarán puestas en su reaparición tras las críticas en el primer concierto de la gira.

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