Venus Medtech celebra en París su primera Cumbre Mundial de Socios

PR Newswire

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PARÍS, 26 de mayo de 2026

La empresa destaca su estrategia de crecimiento internacional, la ampliación de su gama de productos para cardiología estructural y sus prioridades de comercialización

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PARÍS, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Venus Medtech celebró en París su primera Cumbre Global de Socios con el tema "Insights, Innovation, Impact" (Perspectivas, innovación, impacto), en la que reunió a distribuidores y socios comerciales para debatir la estrategia de crecimiento internacional de la empresa, la ampliación de su gama de productos para cardiología estructural y las prioridades de comercialización a largo plazo.

El evento supuso un hito en los esfuerzos de Venus Medtech por reforzar la coordinación con su red global de socios, en un momento en que la empresa sigue ampliando su presencia en los mercados internacionales.

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Durante la inauguración de la cumbre, David Bréant, vicepresidente de Ventas y Marketing de Venus Medtech, reflexionó sobre la evolución de la empresa, que pasó de ser una empresa innovadora emergente a convertirse en un actor en expansión en el mercado mundial de la cardiología estructural, y destacó la importancia de la colaboración clínica, la calidad de productos y la ejecución a largo plazo.

Hou-Sen Lim, director general y director ejecutivo de Venus Medtech, presentó la planificación estratégica de la empresa, en la que destacó los avances en su gama de válvulas transcatéter, así como los próximos hitos normativos y comerciales. Dijo que la empresa sigue evolucionando de ser una organización centrada en los productos a convertirse en una empresa dedicada a las enfermedades cardíacas estructurales en múltiples plataformas, que abarca diversas terapias valvulares.

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Una sesión especial dirigida por el profesor Francesco Maisano, jefe de Cirugía Cardíaca y director de la Clínica de Válvulas del IRCCS San Raffaele University Hospital, se centró en el desarrollo de Cardiovalve y en la creciente demanda de opciones de tratamiento transcatéter para la insuficiencia mitral (IM) y la insuficiencia tricuspídea (IT).

La presentación destacó varias características de diseño del sistema Cardiovalve, entre ellas el acceso transfemoral en un solo paso, una plataforma unificada para procedimientos mitrales y tricúspides, un perfil bajo destinado a reducir el riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) y un mecanismo de sellado adaptativo diseñado para minimizar la fuga paravalvular (FPV). Según la presentación, se espera que los tamaños actuales de los dispositivos sean adecuados para aproximadamente el 85 % de la población de pacientes objetivo.

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En la sesión también se destacó el creciente interés clínico y comercial por las terapias dirigidas a la válvula tricúspide, a la que en el sector suele denominarse la "válvula olvidada" debido a que, históricamente, las opciones de tratamiento han sido limitadas.

"La expansión internacional sigue siendo una prioridad estratégica fundamental para Venus Medtech", afirmó Hou-Sen Lim. "Tras la comercialización internacional de Venus P-Valve, estamos avanzando en los procesos clínicos, normativos y de comercialización de Venus-PowerX, Venus-Vitae y Cardiovalve. Seguimos centrados en forjar una credibilidad clínica a largo plazo y en reforzar nuestra presencia en el mercado mundial de las enfermedades cardíacas estructurales mediante una gama de productos más amplia y cada vez más diversificada".

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Añadió que la empresa sigue invirtiendo en capacidades comerciales locales, infraestructura de servicios y conocimientos específicos del mercado para impulsar el crecimiento en los principales mercados internacionales.

Acerca de Venus Medtech

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Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) desarrolla tecnologías de válvulas cardíacas transcatéter y soluciones terapéuticas para las cardiopatías estructurales. La variedad de productos de la empresa incluye dispositivos y candidatos para terapias transcatéter de las válvulas aórtica, pulmonar, mitral y tricúspide, además de artículos accesorios relacionados. Venus Medtech cuenta con centros de investigación y desarrollo en China, Estados Unidos e Israel.

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FUENTE Venus Medtech