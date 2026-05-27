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Un sismo de magnitud 5,1 vuelve a sacudir la región norteña de Antofagasta en Chile

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Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter ha sacudido este martes a la región chilena de Antofagasta, zona del norte del país donde en la víspera fue registrado otro temblor de magnitud 6,9, de acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el Centro Sismológico Nacional del país.

Este sismo, considerado "de menor intensidad" por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), dada su magnitud de 5,1, encuentra su epicentro a 41 kilómetros al Sureste de Sierra Gorda.

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Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile (SHOA) ha señalado que las características de este temblor "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami" en las costas del país.

Hasta el momento, no han sido registrados daños personales ni materiales. No obstante, el SENAPRED ha indicado que está evaluando posibles daños a personas y alteraciones a servicios básicos o infraestructura como producto de este sismo.

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