Nvidia planea invertir 150.000 millones de dólares anuales en Taiwán, "epicentro" de la IA

Taipéi, 27 may (EFE).- El fundador y director ejecutivo de la estadounidense Nvidia, Jensen Huang, aseguró este miércoles en Taipéi que su compañía planea invertir hasta 150.000 millones de dólares anuales en Taiwán, a la que definió como el "epicentro" de la revolución de la inteligencia artificial (IA).

"Hace cuatro o cinco años, Nvidia gastaba alrededor de 10.000 y 15.000 millones de dólares por año en Taiwán. Ahora, estamos gastando de 100.000 a 150.000 millones de dólares cada año", aseveró Huang durante el acto de lanzamiento de la nueve sede de su empresa en Taipéi, cuya construcción comenzará a finales de este año y se prevé que entre en funcionamiento para 2030.

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"Que una sola empresa invierta 150.000 millones de dólares (por año) impulsará un ecosistema increíble aquí", agregó.

Huang no ofreció detalles concretos sobre el calendario de esas inversiones, aunque adelantó que la plantilla local de Nvidia en Taiwán podría pasar de los actuales 1.000 empleados a unos 4.000 como parte del proyecto.

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"Este va a ser un hub muy importante para nosotros en el mundo, y el motivo es que los socios de nuestro ecosistema están aquí. Este va a seguir siendo durante mucho tiempo el gran centro mundial de fabricación tecnológica y electrónica", manifestó.

El empresario, que llegó el sábado pasado a Taiwán para reunirse con socios locales de Nvidia y participar en la feria Computex de Taipéi -uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo- la próxima semana, afirmó que la isla es el "epicentro" de la revolución de la inteligencia artificial.

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"Aquí es donde se fabrican los chips y los empaques. Aquí es donde se crean los sistemas. Aquí es donde se crearon las supercomputadoras de IA. La cantidad de socios con los que trabajamos aquí en Taiwán es increíble", recalcó Huang.

"Basta con ver el precio de las acciones. No he conocido a un solo CEO (director ejecutivo) que no esté feliz, y no es fácil hacer feliz a un CEO taiwanés", apuntó en referencia al buen desempeño del mercado bursátil de Taiwán, que esta semana superó a la India como la quinta bolsa de valores más grande del mundo, según Bloomberg.

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El responsable de Nvidia también instó a las autoridades locales a abordar los desafíos energéticos, en un contexto marcado por el reciente abandono de la energía nuclear y el aumento de la demanda eléctrica vinculada al auge de la IA.

"El crecimiento energético es fundamental para el PIB de Taiwán (...). Taiwán está creciendo, y una cosa que he dicho varias veces, y la vuelvo a decir ahora: podemos usar más energía en Taiwán", subrayó Huang ante el alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, quien asistió al acto de la empresa.

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Huang viaja varias veces al año a Taiwán, donde se encuentran algunos de los principales colaboradores de Nvidia, entre ellos TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. EFE

(foto) (vídeo)

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