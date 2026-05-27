Panamá espera cooperación marítima con China tras reunión en la ONU en medio de tensiones

Ciudad de Panamá, 26 may (EFE).- Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron una reunión este martes en Nueva York en el marco del Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el diplomático panameño dijo que se espera avanzar en asuntos de cooperación marítima con el país asiático.

La reunión entre los dos cancilleres es la primera cita de alto nivel entre ambos Gobiernos en medio de la tensión por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal de Panamá y la detención masiva en puertos chinos -como supuesta reacción- de buques de bandera panameña.

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En el encuentro, ambas delegaciones intercambiaron sobre temas de interés común en la agenda bilateral y multilateral, según con un breve comunicado divulgado la noche de este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

"El canciller Martínez-Acha Vásquez expresó, en el desarrollo de la reunión, la disposición de avanzar en canales técnicos de cooperación marítima", asegura la nota oficial.

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Destaca que Panamá reiteró "su pleno respeto al principio de una sola China y su compromiso con el Estado de Derecho y la independencia en la toma de decisiones de sus instituciones democráticas, además del interés de ambas naciones de mantener una relación mutuamente beneficiosa".

La información oficial resalta asimismo que las delegaciones coincidieron en la importancia del "diálogo franco y abierto, el respeto mutuo y en el fortalecimiento de las relaciones".

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La reunión entre ambos cancilleres fue descrita el lunes por el Gobierno panameño como de "agenda abierta" en el marco de "una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales", indicó Exteriores en un breve comunicado.

"El entendimiento que se busca es un reconocimiento de cómo funciona el estado de derecho en Panamá (...) las decisiones soberanas que se toman en el país no son expresión de hostilidad en contra de ningún Estado, y no deben ser interpretadas así en otra parte y tampoco deben ser motivo de represalia", dijo hoy a EFE el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, previo a la reunión celebrada en Nueva York.

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Esta cita entre los cancilleres de Panamá y China se da en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison, de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años.

El fallo judicial inapelable se dio tras años de denuncias contra la concesión por ser desfavorable a los intereses del Estado panameño, según los denunciantes.

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China dijo que Panamá pagaría "un alto precio" por sacar a CK Hutchison y la empresa activó un arbitraje internacional por al menos 2.000 millones de dólares contra el Estado panameño.

Las autoridades chinas también han multiplicado este año el número de detenciones de buques de bandera panameña - Panamá cuenta una de las mayores marinas mercantes del mundo - en los puertos de China, lo que EE.UU. ha tildado de "represalia". EFE

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