Rodríguez avanza una "reestructuración" de su Gobierno en consonancia con la "nueva realidad" venezolana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes la creación de una comisión en pro de la "reestructuración" y "reingeniería" del Gobierno del país, a fin de adaptar este a la "nueva realidad" de Caracas.

Lo ha hecho a través de la firma de dos decretos en los cuales ha designado al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la "reestructuración y reingeniería" del Ejecutivo, algo que Rodríguez ha calificado de "nueva estructura de Gobierno adaptada a la nueva realidad de Venezuela".

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Dicha misión, ha agregado la inquilina interina de Miraflores durante el Consejo de Ministros celebrado en el mismo palacio presidencial, la afrontará Rodríguez junto al vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, a quien ha reivindicado como "un estudioso en esta dirección".

Sin dar más detalles sobre dicha "reestructuración", la mandataria encargada ha precisado que "en un lapso de 90 días" ambos designados habrán de presentar ante el Consejo de Ministros un informe conclusivo de lo que debe ser "la reestructuración y la nueva reingeniería del Gobierno".

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Con relación al segundo decreto signado este mismo martes, Rodríguez ha explicado que el mismo está vinculado al proceso de gestión eficiente, para el cual ha designado a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.

"El basamento administrativo y financiero es fundamental para una gestión eficiente. Con la visión de la ministra de Economía y Finanzas, estoy segura de que daremos un nuevo impulso a la eficiencia gubernamental", ha zanjado.

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