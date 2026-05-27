Dreame va más allá de la limpieza y aumenta sus opciones para el hogar con su nuevo frigorífico y opciones para mascotas

Dreame ha presentado nuevas soluciones para ampliar su ecosistema de hogar inteligente, con novedades como el frigorífico FizzFresh con capacidad para ofrecer agua con gas, el limpiacristales robótico Pano 10 y una línea completa para el cuidado y bienestar de mascotas, con opciones como el arenero Moduloo Pure o el comedero Lumina Feast.

Además de sus nuevos robots aspiradores de la serie insignia X60 Pro, junto con el Cyber X capaz de subir escaleras y los aspiradores de mano ultradelgados de la serie T, la tecnológica ha aprovechado su evento de presentación celebrado en el Chateau de Chantilly (Francia), para compartir otras novedades que extienden su tecnología a nuevos rincones del hogar.

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En este sentido, ha presentado su nuevo frigorífico FizzFresh, que "redefine" el papel del refrigerador al ir más allá del almacenamiento de alimentos, para crear una nueva "experiencia de consumo de bebidas" más cómoda y personalizada, como ha explicado la compañía.

Esto se debe a que el FizzFresh lleva integrado un sistema de agua con gas 'SparklingBar', que ofrece agua con gas fría "en cuestión de segundos" e, incluso, permite escoger entre tres niveles de gasificación, ya sea ligero, clásico o fuerte, proporcionando agua con gas sin necesidad de utilizar botellas o máquinas adicionales.

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Junto a ello, el frigorífico también está equipado con un sistema de hielo doble 'IceDUO', que permite obtener hielo tanto en cubitos como hielo picado al instante, para completar una experiencia de bebidas mejorada.

En lo relativo a la alimentación, Dreame ha señalado que este frigorífico utiliza la tecnología FreshFlex, con lo que asegura un enfriamiento "rápido y uniforme", permitiendo además que los usuarios adapten el espacio del frigorífico según sus distintas necesidades de conservación.

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FizzFresh también dispone de apartados seleccionados como el cajón HydroGuard Crisper, que ayuda específicamente a mantener la frescura de las frutas y verduras. Por su parte, el sistema de purificación AeroFresh Purification, favorece un aire más limpio en todo el interior del frigorífico para un mejor cuidado de los alimentos.

Cuenta con dos versiones, una con un formato de cuatro puertas y otra con la parte inferior de cajones, ambas con una capacidad total de 504 litros. Además, se puede conectar a través de WiFi a la 'app' de Dreame para recibir notificaciones y recomendaciones de almacenamiento. FizzFresh estará disponible para el segundo semestre de 2026 desde 1.699 euros.

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La gama de electrodomésticos se completa con la lavadora AI Inverter Washer L9 (899 euros) y la secadora AI Twin Inverter Dryer L9 (1.099 euros).

LIMPIA CRISTALES PANO 10 STATION

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Por otro lado, Dreame ha dado a conocer su nuevo limpiacristales Pano 10 Station, que utiliza la tecnología de limpieza inteligente y de robótica de la compañía, para adentrarse en las superficies verticales como la limpieza de ventanas.

Así, la compañía ha subrayado que Pano 10 Station combina en una sola solución la cobertura de limpieza de bordes a esquinas, un movimiento estable, eliminación de manchas y un mantenimiento basado en su estación.

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Esto se debe a que integra un brazo flexible 'LiftEdge Flex Arm', que se extiende para limpiar más de cerca los bordes y las esquinas, asegurando una cobertura completa a la hora de limpiar. Además, también equipa una película húmeda térmica 'ThermoSeal Heated Wet Film' y un sistema de limpieza termo-húmedo 'Omni Thermo-Wet Cleaning'. Con ello, mantiene una capa constante de humedad a 45 grados que permite deshacer las manchas del cristal de manera más eficaz y reducir los residuos.

A la hora de limpiar, Pano 10 cuenta con un sistema de frotado dinámico con cuatro discos y permite escoger entre el modo 'Quick Clean' para una limpieza rápida y el modo 'Deep Clean' para una limpieza profunda y un lavado automático de las almohadillas. También ofrece un sistema de secado por convección de aire caliente de doble módulo, que se basa en un secado a alta temperatura para evitar el crecimiento de moho y olores en las ventanas.

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Todo ello se acompaña de la estación multifuncional diez en uno, que integra funciones como el lavado de almohadillas, el secado por aire caliente, la carga del robot, el almacenamiento de suciedad y el mantenimiento diario.

El Pano 10, junto a la estación multifuncional, ofrecen una experiencia de limpieza de cristales que se adapta a las distintas superficies verticales y estará disponible por 599 euros (399 euros si es solo el limpiacristales Pano 10), a partir del mes de julio.

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DREAME PARA EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS

Dreame también ha apostado por el cuidado de las mascotas con una nueva línea de dispositivos para animales de compañía que reúne soluciones que abarcan higiene, comodidad, alimentación, hidratación y transporte.

Una de estas novedades es el arenero autonivelante para gatos Moduloo Pure, que cuenta con un sistema modular de control de olores. De esta forma, permite escoger entre el módulo 'Fresh-Air', que garantiza "frescura diaria", o el módulo Spray junto con el módulo Plasma, que garantiza un mayor soporte higiénico.

Este arenero cuenta con un diseño de estructura abierta, pensado para crear una experiencia más natural para los gatos. Estará disponible por 299 euros a partir del segundo semestre de 2026.

Siguiendo esta línea, Dreame también ha presentado su cama inteligente con calefacción y refrigeración Moduloo Clima. Pensada para el confort de las mascotas, esta cama proporciona calefacción y refrigeración en toda su superficie, con un rango de temperatura ajustable que va de los 20 a los 32 grados.

De esta manera, los usuarios pueden configurar una temperatura concreta para refrescar a los animales en verano u ofrecerles un entorno más caliente en invierno garantizando su comodidad en cualquier época del año. Además, cuenta con una respuesta rápida de alrededor de 10 minutos. Estará disponible por 199 euros en la segunda mitad del año.

Dreame también tiene una solución para el transporte de mascotas con su nueva bolsa TunnelGo, que cuenta con un diseño expandible para ofrecer entre 2 y 3 veces más espacio interior. Asimismo, dispone de una almohadilla térmica alimentada por USB y circulación activa a través de un ventilador, que ayuda a mantener un entorno tanto cálido como fresco durante los desplazamientos. Se podrá comprar por 169 euros.

Pasando a la alimentación de las mascotas, Dreame ha presentado su sistema de alimentación inteligente Lumina Feast, que integra monitorización en directo 2K HD, así como audio bidireccional e, incluso, seguimiento de la ingesta desde el propio cuenco. Con ello, los usuarios podrán comprobar que su animal de compañía come adecuadamente desde cualquier lugar.

Este comedero inteligente cuenta con un depósito de alimentos de 5 litros y está sellado con tecnología UVC. Esto hace que la alimentación diaria sea "más limpia, inteligente y fácil de gestionar", como ha matizado la compañía. Con todo, estará disponible por 199 euros en el segundo semestre del año.

Finalmente, Dreame también ha presentado su sistema de hidratación inteligente Lumina Flow, diseñado con separación de agua y electricidad, así como tanques independientes de agua limpia y residual. Este bebedero también incluye monitorización HD y seguimiento preciso de la ingesta. Estará disponible por 159 euros.

Con todo, el presidente de Dreame para Europa Occidental, Sean Chen, ha manifestado que esta expansión en su catálogo refleja su visión a largo plazo de "crear tecnología que elimine las fricciones de las rutinas diarias, haciendo que la vida inteligente sea más sencilla, intuitiva y accesible para más familias".