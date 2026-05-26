Venezuela se convierte en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India

Nueva Delhi, 26 may (EFE).- Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India en mayo y abril, detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, en un momento en que la seguridad energética del país asiático está en vilo por la guerra en Oriente Medio.

La India ha importado 319,2 miles de barriles diarios (kbd) de crudo venezolano en lo que va de mayo, un aumento de 13,9 % respecto al mes anterior, según cifras compartidas a EFE por la consultora Kpler este martes.

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Antes de este abril, la India no había importado petróleo de Venezuela desde mayo de 2025.

Estados Unidos ha presentado el petróleo venezolano como una alternativa al crudo ruso, después de que Washington capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero y tomara el control de las ventas de petróleo del país sudamericano

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Rusia, que ya venía siendo la principal fuente de petróleo para la India, casi duplicó sus exportaciones al país tras el inicio de la guerra, impulsada por una suspensión temporal de las sanciones estadounidenses contra la compra del combustible ruso.

Si bien EEUU prorrogó esta exención hasta mediados de junio, la administración de Donald Trump ha presionado en repetidas ocasiones a Nueva Delhi para que suspenda las compras de crudo ruso.

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El pasado jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que quiere vender a la India "tanta energía como estén dispuestos a comprar" y añadió que "hay oportunidades con el petróleo venezolano".

El estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero ha puesto en tensión el suministro del combustible en el país más poblado del mundo: antes el conflicto, la India importaba en torno al 90 % de su petróleo, con cerca de la mitad llegando a través del ahora asediado estrecho de Ormuz.

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El Gobierno indio ha urgido a sus ciudadanos ahorrar combustible y se ha lanzado en búsqueda de proveedores alternativos, importando crudo desde fuentes poco usuales como Venezuela, Ecuador, Argelia e Irán en los últimos meses. EFE