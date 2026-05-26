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Rusia derriba casi 60 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas y Crimea

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Moscú, 26 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 59 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones y la anexionada península ucraniana de Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 59 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Nóvgorod, Smolensk y la república de Crimea", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

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Se trata de un ataque considerablemente menor que la víspera, cuando los militares rusos neutralizaron cerca de 180 drones, casi tres veces más que hoy, un ataque en el que murieron al menos dos civiles, según denunciaron las autoridades locales.

Ni las autoridades rusas, ni los medios independientes reportaron daños de consideración a la infraestructura crítica rusa, el principal objetivo de los ataques ucranianos que buscan debilitar la maquinaria de guerra rusa. EFE

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EFE

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