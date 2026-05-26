María Guardiola se reúne este martes con Sánchez Cotrina tras ser nombrado secretario general del PSOE extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reunirá este martes, 26 de mayo, con el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, a las 11,00 horas en la Presidencia del Ejecutivo regional.

Se trata de la primera reunión que María Guardiola y Sánchez Cotrina mantienen después de que éste fuera proclamado secretario general del PSOE de Extremadura en el Congreso Regional celebrado el pasado 25 de abril.

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Este encuentro se produce después de que Sánchez Cotrina Sánchez Cotrina enviará una carta el pasado 14 de mayo a la presidenta de la Junta de Extremadura, en la que se le solicita mantener una reunión institucional a Guardiola para abordar los "grandes retos" de Extremadura.

En la misiva, Sánchez Cotrina abogaba además por abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición en la Asamblea de Extremadura tras las elecciones del pasado 21 de diciembre.

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Una carta a la que María Guardiola respondió ese mismo día confirmando la reunión al dirigente socialista, al que trasladó que la región "merece" que se mantengan los "canales abiertos" y los responsables públicos den "ejemplo de moderación y diálogo".

La presidenta de la Junta trasladó a Sánchez Cotrina en su carta el deseo de que la legislatura transcurra bajo el talante de que "servir con responsabilidad" a los extremeños es la "obligación" que les debe unir por encima de las "diferencias ideológicas".

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