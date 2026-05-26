Netanyahu reitera su orden de "intensificar" la ofensiva militar contra Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, en una reunión que ha mantenido durante la jornada con el ministro de Defensa del país, Israel Katz, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Eyal Zamir, en la ciudad de Tel Aviv.

"De acuerdo con las instrucciones que hemos dado el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y yo mismo, estamos intensificando nuestra operación en Líbano", ha declarado Netanyahu durante el encuentro.

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El jefe del Ejecutivo israelí ha asegurado, asimismo, que las FDI están operando con "grandes fuerzas sobre el terreno y tomando posiciones estratégicas" del país vecino, al tiempo que ha recalcado que están "fortificando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte".

Netanyahu ha celebrado que están "liderando un esfuerzo nacional masivo para desarrollar soluciones creativas e innovadoras contra los drones explosivos", antes de manifestar su apoyo y "elogio" a los militares israelíes desplegados. "¡Confiamos en vosotros!", ha señalado, según recoge un comunicado de su oficina.

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Sus declaraciones han tenido lugar durante un encuentro celebrado en el cuartel militar de Kirya, en la citada localidad israelí, según ha confirmado horas antes la oficina del primer ministro.

Para acudir a la cita, Netanyahu ha abandonado antes de lo previsto una vista judicial prevista para este martes. Así, ha vuelto a recortar el tiempo con el que contaba para testificar ante la Justicia alegando "obligaciones diplomáticas" y cuestiones de seguridad a medida que el Ejército aumenta los ataques.

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El lunes, el propio Netanyahu ordenó a las fueras israelíes "pisar el acelerador aún más" contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha acusado al grupo de ignorar sus advertencias.

Más de una decena de personas han muerto a lo largo de la jornada a causa de varios bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano y a pesar de la tregua que fue recientemente prorrogada tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.200 muertos y 9.700 heridos desde entonces.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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