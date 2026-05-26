Aumentan a cinco los muertos por el ataque del domingo de Rusia contra Kiev y sus alrededores

El balance de muertos a causa de los ataques ejecutados el domingo por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a tres muertos y más de 90 heridos, a los que se suman otros dos muertos en sendas localidades situadas en la región de Kiev, con lo que el total de fallecidos asciende a cinco.

"El número de víctimas mortales del ataque enemigo del 24 de mayo contra Kiev ha aumentado a tres personas", ha dicho la Policía ucraniana a través de un comunicado, en el que ha detallado que durante las últimas horas se han hallado "restos humanos" en un edificio alcanzado por las fuerzas rusas en el distrito de Shevchenkivski.

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Asimismo, ha afirmado que la mujer que residía en el lugar figura entre las desaparecidas por el ataque, antes de resaltar que "se realizarán pruebas de ADN (a los restos hallados) para lograr una identificación".

Por su parte, el Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha apuntado que el ataque contra Kiev ha dejado un total de 92 heridos, entre ellos tres menores, al tiempo que ha subrayado que los equipos de rescate lograron sacar con vida a trece personas entre los escombros.

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El balance anterior, facilitado el lunes por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicaba que el "ataque masivo" había dejado dos muertos y 86 heridos en la capital, incluidos 21 que seguían hospitalizados debido a la gravedad de sus heridas.

A estas cifras se suman dos fallecidos en las localidades de Bucha y Obujiv, según confirmó el propio domingo el jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, Mikola Kalashnik, que también indicó que los ataques habían dejado otros nueve heridos más en la periferia de la capital ucraniana.

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