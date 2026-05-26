Luis Amaranto Perea vuelve al Independiente Medellín como su nuevo entrenador

Bogotá, 26 may (EFE).- El exfutbolista colombiano Luis Amaranto Perea, que fue defensor del Atlético de Madrid y campeón con el Deportivo Independiente Medellín (DIM), fue anunciado este martes como nuevo entrenador del "equipo de sus amores".

"El Equipo del Pueblo S.A. (empresa que administra al DIM) se permite anunciar a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín", informó el club en un comunicado en el que resaltó el retorno de "un referente" de su "historia y del fútbol internacional".

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Perea, formado en el DIM y figura del equipo que conquistó la liga colombiana en el segundo semestre de 2002 tras 45 años de sequía, firmó un contrato por dos temporadas que comenzará una vez concluya sus compromisos con la selección colombiana en el Mundial de 2026, pues forma parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

"Bienvenido nuevamente, 'Lucho', a tu casa. Que sea una linda historia por escribir", añadió el Medellín en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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El exdefensor de 47 años desarrolló una amplia carrera internacional que incluyó pasos por Boca Juniors, con el que ganó el torneo Apertura y la Copa Intercontinental de 2003, y por el Atlético de Madrid, club en el que se convirtió en "referente institucional" entre 2004 y 2012 y conquistó dos Europa League (2010 y 2012) y la Supercopa de Europa en 2010.

Con la selección colombiana disputó 74 partidos entre 2000 y 2011 y posteriormente fue asistente técnico de la selección entre 2022 y 2024, etapa en la que los cafeteros fueron subcampeones de la Copa América de 2024.

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Como entrenador, Perea debutó en 2018 al frente de Leones y también dirigió al Junior de Barranquilla, además de integrar distintos cuerpos técnicos en el fútbol profesional colombiano.

El Poderoso señaló que el nuevo técnico estará acompañado por el exportero Breiner Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

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"La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción", expresó el club, que quedó en el puesto 11 de la liga colombiana y actualmente disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE