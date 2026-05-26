La junta de accionistas de Webster vota hoy la oferta de adquisición de Banco Santander

El banco estadounidense Webster Financial ha convocado para este martes la junta de accionistas extraordinaria en la que los dueños de las acciones de la entidad tendrán que votar si aceptan o no la oferta de compra planteada por Banco Santander.

La junta dará comienzo a las 16.00 horas de España. Entre los principales accionistas del banco se encuentran, según el folleto de convocatoria de la junta, Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%).

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Santander espera cerrar la adquisición en el segundo semestre de este mismo año debido al buen ritmo en el proceso de autorizaciones regulatorios. La semana pasada, Webster anunció que los equipos de ambos bancos ya se habían puesto a trabajar para facilitar la transición una vez se produzca la integración legal.

El banco anunció en febrero la compra de Webster por un total de 12.200 millones de dólares (10.500 millones de euros). La entidad liderada por Ana Botín pagará unos 75 dólares por acción, entre efectivo y acciones.

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La adquisición, no obstante, se enfrenta a varios riesgos. Hasta la fecha, Webster ha recibido "varias cartas" de reclamaciones, así como tres demandas judiciales. Además, la semana pasada se conoció que dos senadores estadounidenses reclamaron a las autoridades reguladoras y supervisoras del país que frenaran la compra.

Para cumplir con los términos ofrecidos, el pasado mes de marzo el banco decidió realizar una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones, que se usarán para retribuir a los accionistas de Webster mediante American Depositary Shares (ADS).

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Tras el proceso de adquisición, los actuales accionistas de Webster tendrán el 2,2% de Santander, mientras que los actuales dueños del banco español mantendrán en su poder el 97,8% del capital.

Con esta adquisición, Santander conseguiría también una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40%, algo que le permitiría ubicarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país.

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La entidad bancaria presidida por Ana Botín estima un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del 7-8% en 2028.

En paralelo, la previsión es que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

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