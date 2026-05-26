La Bolsa de Londres sube un 0,24 % impulsada por las mineras

Londres, 26 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,24 % impulsada por las compañías mineras, en un contexto de alza de las materias primas ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El índice principal londinense, FTSE 100, sumó 25,13 puntos, hasta los 10.491,39, en una jornada negativa para la petrolera BP, que cayó un 4,69 % tras anunciar el cese de su presidente, Albert Manifold, por conducta indebida.

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Entre los ganadores en el parqué de la City estuvieron varias mineras, entre ellas Antofagasta, que ascendió un 3,66 %, Endeavour Mining, que avanzó un 3,50 %, y Glencore, que creció un 2,88 %.

La energética y metalúrgica Metlen Energy & Metals ganó por su parte un 6,46 %, mientras que la cadena de equipamiento deportivo JD Sports Fashion escaló un 4,69 % y el grupo hispano-británico de aerolíneas IAG acabó con un 3,88 % más.

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Además de BP, cerraron con pérdidas la firma aeroespacial Melrose Industries, que descendió un 5,38 %, la plataforma de compra-venta de coches Autotrader, que cedió un 3,35 %, y la aseguradora Admiral Group, cuyos títulos bajaron un 3,22 %. EFE