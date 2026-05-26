Gobierno paraguayo creará "equipo compacto" para combatir aeronaves ligadas a narcotráfico

Asunción, 26 may (EFE).- El Gobierno de Paraguay informó este martes que creará una fuerza de trabajo con miembros de varios órganos de seguridad para combatir las incursiones de aeronaves ligadas al narcotráfico, si bien reiteró su rechazo a derribar los aparatos que no atiendan los llamados a aterrizar.

"Se va a constituir un equipo compacto que se va a reunir periódicamente, donde se van a cruzar datos de inteligencia nacional e internacional y se va a utilizar toda la tecnología disponible", dijo el ministro de Interior, Enrique Riera, durante una rueda de prensa desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

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Explicó que la fuerza de trabajo se pondrán en marcha cuando la Fuerza Aérea Paraguaya emplee acciones disuasivas y disparos de advertencia para pedir el aterrizaje de las aeronaves presuntamente ligadas al narcotráfico.

El despliegue estará coordinado con fuerzas en tierra, que tendrán la tarea de detener a los tripulantes una vez que las aeronaves aterricen o toquen suelo para "repostar a dejar el cargamento, recibir dinero o lo que fuera", añadió Riera.

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Las operaciones de seguridad estarán amparadas legalmente por el decreto 'Cielo Guaraní Soberano', que rubricó el presidente Santiago Peña esta misma jornada, declaró el ministro de Defensa, Óscar González, en la misma comparecencia ante los medios.

La norma reactiva el programa homónimo que estuvo en vigor entre 2015 y 2019, según la estatal Agencia de Información Paraguaya (IP).

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Este decreto, que el funcionario identificó como "una señal clara" del compromiso del Gobierno para combatir a grupos terroristas y narcotraficantes, permitirá que los procedimientos contra los vuelos irregulares "sean mucho mejor llevados", en vista de la esperada cooperación y coordinación entre organismos.

Por otro lado, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Julio Fullaondo, indicó que Paraguay estableció convenios con Argentina, Brasil y Bolivia, países con los que limita, para el intercambio de información en caso de que las aeronaves dejen su espacio aéreo.

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Además, reiteró que Paraguay no derribará los aparatos ilegales.

"No solamente nos interesa identificar la aeronave, detener la aeronave, sino identificar a los que están al frente de las estructuras criminales", dijo, por su parte, Riera al respecto. EFE

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