Riquelme: "Vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones"

Madrid, 26 may (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó en un vídeo en el que dio a conocer su figura, que ve "un grandísimo riesgo" en que las elecciones a las que se enfrentará a Florentino Pérez pueden ser las últimas porque en un futuro privatizarán el club.

Riquelme publicó en sus redes sociales una pieza audiovisual en la que explicó de dónde proviene su amor por el Real Madrid y cuáles son las razones por las que ha decidido presentarse a la presidencia del club blanco.

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"Tenemos la obligación de dar un paso adelante, de ser los primeros que vamos con esa valentía y sobre todo vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid. Es público y lo han dicho cada vez que han tenido oportunidad que se va a privatizar el club. Nos invitan a esta fiesta y creo que la responsabilidad como socio es que hay que ir", señaló.

Además, dijo que solo ha trabajado para "en algún momento" estar disponible para el Real Madrid "por responsabilidad", y añadió que sabe lo que es enfrentarse a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pidió que se presentara.

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"Él (Florentino Pérez) no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que ha querido. Ya dijo claramente que había que sacarle a tiros o no se iba. Me parece una barbaridad", agregó.

También bromeó antes del inicio de la grabación de la entrevista cuando dio su teléfono a su equipo de campaña: "Si llama Klopp o Haaland, lo coges tú directamente", espetó a uno de sus asesores de comunicación.

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Asimismo, hizo un recorrido por su infancia con fotografías de su infancia con la camiseta del Real Madrid mientras aseguraba considerarse "alguien normal de 37 años" nacido en la localidad alicantina de Cox, donde veía partidos del Real Madrid en la peña de su ciudad desde que tiene recuerdos.

"Así nace una pasión por el Real Madrid. Hay gente que nace madridista y otros que se hacen madridistas. En mi caso, nací madridista", apuntó.

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"Me fui de mi casa a los 17 años, emprendiendo. He dejado mi vida personal prácticamente aparcada por Cox, mi compañía. Quince mil personas, 37 países donde operamos y donde tenemos unas ventas este año de casi 4.000 millones de euros", informó sobre su vida laboral.

Con una última declaración, y a menos de 24 horas de presentar oficialmente sus propuestas para los socios, terminó su vídeo promocional: "Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. Es una candidatura que no es en contra de nadie es a favor del Real Madrid. Legado y futuro, Enrique Riquelme".

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