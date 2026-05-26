FEDIFAR defiende en el Congreso la separación entre prescripción y dispensación en medicamentos veterinarios

La presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Matilde Sánchez, ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados la necesidad de preservar la separación entre prescripción y dispensación en el ámbito de los medicamentos veterinarios como garantía de "seguridad, transparencia e independencia profesional".

Durante su comparecencia ante la Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español de la Comisión de Sanidad, ha recordado que este principio, recogido en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y presente en las legislaciones de la mayoría de los países del entorno, es "esencial" para proteger al paciente, en este caso al animal de compañía.

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En este sentido, Sánchez ha señalado que "quien prescribe no debe tener intereses económicos en la dispensación", un criterio plenamente consolidado en el ámbito de los medicamentos de uso humano y que, a su juicio, "resulta igualmente aplicable al medicamento veterinario". Sobre este particular, subrayó que esta separación también favorece un acceso más amplio y objetivo al conjunto de las opciones terapéuticas comercializadas, evitando condicionantes derivados de 'stocks' limitados

Asimismo, la presidenta de FEDIFAR ha destacado que España dispone de una infraestructura "plenamente preparada" para garantizar el acceso equitativo al medicamento veterinario a través de una red de 22.231 farmacias y de un sistema de distribución farmacéutica de gama completa altamente eficiente.

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"Cualquier ciudadano, viva donde viva, puede acceder a todos los medicamentos en las mismas condiciones", ha afirmado Sánchez, quien ha destacado que este modelo asegura tanto el acceso geográfico como el acceso efectivo al conjunto del vademécum disponible.

En este contexto, ha recordado que la distribución farmacéutica opera actualmente con 143 almacenes altamente robotizados, más de 4.300 rutas diarias y una media de dos entregas al día a cada farmacia, lo que permite disponer de cualquier medicamento en cuestión de horas en cualquier punto del territorio.

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"La farmacia aporta cercanía, pero también acceso real a todas las opciones terapéuticas comercializadas", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que se debe "garantizar que el animal de compañía reciba el tratamiento que realmente necesita y no únicamente aquel del que se dispone en ese momento".

CAPACIDAD LOGÍSTICA Y RESPUESTA AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

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La presidenta de FEDIFAR ha trasladado el "firme compromiso" de la distribución farmacéutica con la salud animal y la plena capacidad para responder al crecimiento de la demanda de medicamentos veterinarios en el canal farmacia. Según ha explicado, la logística necesaria para gestionar medicamentos veterinarios es la misma que ya existe para los medicamentos de uso humano y la infraestructura actual está totalmente preparada para asumir cualquier incremento de la demanda.

En este contexto, ha recordado que, aunque la demanda de medicamentos veterinarios en el canal farmacia aumentó durante el último año, esta sigue representando una parte reducida del mercado veterinario, "menos del 10% del total en valores". Eso sí, la distribución farmacéutica ha respondido incrementando en más de un 100% las referencias veterinarias disponibles en sus almacenes.

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"La infraestructura ya existe y la capacidad logística también. No habría ninguna dificultad para gestionar la totalidad de medicamentos veterinarios comercializados ni nuevas presentaciones adaptadas a animales de compañía que puedan incorporarse al mercado", ha manifestado.

'ONE HEALTH' Y SOSTENIBILIDAD

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Por otro lado, ha enmarcado esta cuestión dentro del enfoque 'One Health', recordando la interconexión entre salud humana, animal y ambiental y la importancia de aplicar al medicamento veterinario las mismas garantías de calidad, seguridad y control existentes en el ámbito humano. "Esto es especialmente importante en la lucha contra la resistencia antimicrobiana", ha resaltado.

Asimismo, ha puesto en valor el modelo de SIGRE como ejemplo de sistema consolidado y eficiente para la correcta gestión medioambiental de los residuos de medicamentos, destacando que la integración del medicamento veterinario en el canal farmacia permitiría aprovechar una infraestructura ya existente y plenamente contrastada también en términos de sostenibilidad.

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