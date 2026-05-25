Agencias

Prorrusos denuncian siete muertos y 15 heridos en Donetsk en un día por ataques de Kiev

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Moscú, 25 may (EFE).- Siete personas murieron y otras 15 resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú, debido a los ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

“Siete personas, incluidos dos niños, murieron y quince, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas hoy por las agresiones de Kiev”, escribió en Telegram el gobernador de Donetsk nombrado por Rusia, Denis Pushílin.

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El funcionario adjuntó una lista con las localidades donde ocurrieron los ataques y la edad de las víctimas.

Asimismo, informó sobre daños a la infraestructura y medios de transporte de los lugareños a consecuencia de las acciones de Kiev. EFE

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