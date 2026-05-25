Pelotero Wander Franco, nuevamente hallado culpable de abuso sexual, pero no irá a prisión

Puerto Plata (República Dominicana) (EFE).- Un tribunal de apelación de la República Dominicana declaró este lunes al beisbolista dominicano Wander Franco penalmente responsable de abusar sexualmente de una menor de edad, pero le eximió de ir a prisión.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de Puerto Plata (norte), que, sin embargo, condenó a diez años de prisión a la madre de la menor por explotación sexual y comercial y lavado de activos.

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El pelotero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas fue condenado en junio pasado en primera instancia a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico por mantener relaciones sentimentales con una menor de edad, pero la sentencia fue apelada por el Ministerio Público.

En aquella ocasión, el Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo "consentido".

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En la audiencia de este lunes, el tribunal ordenó el decomiso de bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar con una extensión de 600 metros cuadrados, un vehículo de 2023, así como 68.500 dólares y 800.000 pesos (unos 13.000 dólares).

Asimismo, equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. EFE

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