Principales titulares de los periódicos para el martes 26 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El juez ordena revisar todos los correos de Zapatero desde 2020"

-- "El Papa dicta sentencia contra el tecnofascismo"

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EL MUNDO

-- "La trama de Zapatero traficaba con petróleo y oro de Venezuela"

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-- ""Este escándalo es parte del saqueo venezolano, el más cruel de la historia""

ABC

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-- "Una fortuna en joyas y relojes de lujo oculta en el despacho de Zapatero"

-- ""En el Madrid faltan jerarquías, profesionales, valores y sentimientos""

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LA VANGUARDIA

-- "El sumario acumula indicios que sitúan al frente de la trama a Zapatero"

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-- "El Papa alerta en su primera encíclica contra los poderes que controlan la IA"

LA RAZÓN

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-- "El rastro del rescate a Plus Ultra se pierde en cinco países"

-- "PNV y Junts enfrían la moción contra Pedro Sánchez por interés electoral"

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EL PERIÓDICO

-- "El sumario vincula la 'off-shore' de Zapatero con el oro venezolano"

-- "León XIV advierte sobre la IA"