Agencias

El Ejército de Israel limita a 50 las reuniones en espacios abiertos en el norte y se suspenden las clases

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El Ejército de Israel ha prohibido reuniones de más de 50 personas en espacios abiertos en las localidades próximas a la frontera con Líbano durante la mayor parte de la jornada de este martes, en la que iniciará también un cierre de las escuelas del norte del país por orden de los alcaldes de las respectivas localidades, en el marco de los intercambios de ataques entre tropas israelíes y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

En una publicación difundida en redes, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha comunicado una orden de reducción de los límites para reuniones, cuya afluencia podrá alcanzar "hasta 50 personas en espacios abiertos y hasta 200 personas en edificios, en lugar de 200 personas en espacios abiertos y 600 personas en edificios". La orden, ha detallado, aplica a las comunidades situadas a lo largo de la frontera con Líbano.

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Asimismo, el portavoz ha subrayado que, en cuanto a actividades educativas, la situación permanece "sin cambios". Sin embargo, el Consejo Regional del norte de Israel ha suspendido las clases durante toda la jornada en el marco de los sucesivos intercambios de ataques entre las FDI y Hezbolá, según un anuncio del presidente del organismo, Shimon Gueta, recogido por el diario 'Jerusalem Post'.

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