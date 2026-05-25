Observan que las galaxias en vacíos cósmicos forman estrellas durante más tiempo

Granada (España), 25 may (EFE).- Un equipo español de investigadores ha observado que las galaxias situadas en vacíos cósmicos, regiones muy extensas de la red cósmica con una densidad de materia extremadamente baja, conservan mejor su gas y forman estrellas durante más tiempo, especialmente en sus regiones externas.

Según informó este lunes en un comunicado el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), en el sur de España, el estudio ha analizado "con un grado de detalle sin precedentes" cómo influye el entorno cósmico en la evolución de más de doscientas galaxias.

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Como han precisado los científicos de este trabajo, publicado en la revista "Astronomy & Astrophysics", la mayoría de investigaciones sobre galaxias en vacíos cósmicos se habían centrado hasta ahora en sus propiedades integradas.

El investigador del IAA y segundo autor del trabajo, Rubén García, explicó que sería como estudiar una ciudad observando únicamente su brillo desde el espacio.

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"No podríamos distinguir barrios, calles o zonas con características diferentes", indicó antes de añadir que, sin embargo, las galaxias son sistemas complejos y heterogéneos, por lo que para comprender cómo evolucionan es necesario estudiar cómo cambian estas propiedades dentro de cada galaxia.

Para ello, el equipo científico utilizó datos de espectroscopía de campo integral del proyecto CAVITY, una iniciativa pionera cuyo objetivo es comprender cómo la estructura a gran escala del Universo influye en la formación y evolución de las galaxias.

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Gracias a estos datos, el equipo ha podido analizar en detalle el gas ionizado de más de doscientas galaxias situadas en vacíos cósmicos y compararlo con el de galaxias localizadas en otros entornos de la red cósmica.

Como detallaron los investigadores, el efecto resulta especialmente evidente en galaxias que se encuentran en transición entre espirales y elípticas, lo que sugiere que este proceso evolutivo ocurre de forma más lenta en los vacíos cósmicos.

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Además, a partir de mediciones indirectas, el estudio apunta a que las galaxias situadas en vacíos contienen una mayor cantidad de gas, posiblemente porque lo conservan mejor o porque reciben un aporte más continuo del entorno que las rodea.

Según precisó la investigadora del IAA-CSIC que lidera el trabajo, Ana Conrado, esto podría deberse a que las galaxias en vacíos evolucionan de forma más lenta y menos perturbada, lo que les permitiría conservar su gas y mantener la formación estelar durante más tiempo.

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Conrado subrayó que los resultados coinciden con su trabajo previo sobre las propiedades de las estrellas en galaxias en vacíos, lo que refuerza la idea de que el entorno cósmico desempeña un papel clave en la evolución galáctica. EFE

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