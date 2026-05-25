Agencias

Irán cancela el viaje de su ministro de Exteriores a una reunión en la sede de la ONU por "problemas de visado"

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El Gobierno de Irán ha anunciado este lunes la cancelación del viaje de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, a Estados Unidos para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la sede del organismo debido a "problemas de visado", sin más detalles al respecto.

"El viaje de Araqchi a Nueva York ha sido cancelado por problemas de visado", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, de cara a una reunión prevista el 26 de mayo.

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Araqchi había sido invitado a una reunión a nivel de ministros de Exteriores sobre paz y seguridad en el marco de la presidencia rotatoria de China al frente del Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras el reciente conflicto en Oriente Próximo.

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